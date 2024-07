Maya Hawke, Ansiedad en 'Intensa Mente 2', cumple 26 años: Cómo consiguió el papel

Embed

Para conseguir el papel, Hawke tuvo que hacer el casting a través de la plataforma Zoom con el director de la película, Leslie Mann, pero había un problema: Mann estaba de vacaciones con su familia en el parque temático EPCOT y Hawke no tenía otro momento disponible. A pesar de las complicaciones, director y actriz lograron encontrarse de manera virtual (en una oficina privada dentro del parque) y la interpretación de Hawke, canalizando su propia ansiedad, lo hizo emocionar. Así lo contó Mann:

Audicioné a Maya por Zoom y ella la rompió. Mi parte favorita fue que, al final, le hablé sobre lo que quería hacer en la película y ella conectó inmediatamente. Creo que incluso lloré mientras hablaba. (...) Dijimos: 'Dios mío, ella es perfecta'.

maya hawke ansiedad.jpg Hawke pudo canalizar su propia ansiedad en su personaje de 'Intensa Mente 2', hizo llorar al director de la película y consiguió el papel de Ansiedad.

Maya Hawke no fue la única incorporación nueva al reparto de emociones de la película: también se le sumaron Ayo Edebiri, Adèle Exarchopoulos y Paul Walter Hauser como Envidia, Aburrimiento y Vergüenza, respectivamente. Aunque, sin duda, de todos los personajes nuevos, no hay duda de que Ansiedad fue la adición que más resaltó de toda la historia, lo cual no hubiera sido posible sin la emocionante interpretación de Maya Hawke. A esta joven actriz y cantante, que hoy cumple otro año de vida, le quedan por cosechar muchos éxitos en el futuro.

