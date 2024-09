Así es como las mujeres pueden saber si van a sufrir una enfermedad cardiovascular 30 años antes

Los hallazgos fueron presentados en el Congreso de la Sociedad Europea de Cardiología de 2024 y se publicaron en el New England Journal of Medicine.

corazon.jpg

Hallazgo en mujeres

Para el estudio, los investigadores usaron muestras de sangre e información médica de 27,939 proveedores de atención médica que viven en los Estados Unidos y que participaron en el Estudio de Salud de la Mujer, precisa un comunicado del Instituto Nacional del Corazón, los Pulmones y la Sangre de Estados Unidos (NHLBI, por sus siglas en inglés).

Los investigadores hicieron un seguimiento de 30 años a las participantes, quienes tenían una edad promedio de 55 años al comenzar el estudio.

Durante el seguimiento, 3.662 participantes sufrieron un ataque cardíaco, un derrame cerebral, una cirugía para restablecer la circulación o murieron por problemas cardiovasculares.

En concreto, los científicos evaluaron la PCR de alta sensibilidad, junto con el colesterol de lipoproteína de baja densidad (LDL) o colesterol 'malo', y la lipoproteína (a), o Lp (a), un lípido parcialmente compuesto de LDL.

Finalmente, los investigadores encontraron que las participantes que tenían los niveles más altos de colesterol LDL tenían un riesgo asociado un 36 % mayor de sufrir enfermedades cardíacas a diferencia de las que tenían los niveles más bajos, dice el comunicado.

Asimismo, las mujeres con los niveles más altos de Lp(a) tenían un riesgo asociado un 33 % mayor, y las que tenían los niveles más altos de PCR tenían un riesgo asociado un 70 % mayor.

Cuando se evaluaron las tres medidas (colesterol LDL, Lp(a) y PCR) juntas, las mujeres con los niveles más altos tenían un riesgo asociado más de 1,5 veces mayor de sufrir un derrame cerebral y un riesgo asociado más de 3 veces mayor de sufrir una enfermedad cardiaca coronaria, en comparación con las mujeres con los niveles más bajos.

"No podemos tratar lo que no medimos, y esperamos que estos hallazgos nos permitan identificar formas aún más tempranas de detectar y prevenir las enfermedades cardíacas", dijo Paul M. Ridker, MD, MPH, autor del estudio y director del Centro para la Prevención de Enfermedades Cardiovasculares del Brigham and Women's Hospital de Boston.

Por su parte, el Dr. Ahmed AK Hasan, médico y director de programas del NHLBI afirmó: “En los últimos años, hemos aprendido más sobre cómo los niveles elevados de inflamación pueden interactuar con los lípidos y aumentar los riesgos de enfermedades cardiovasculares. Esto ayuda a explicar por qué los niveles más bajos suelen ser mejores”.

Los investigadores esperan encontrar resultados similares en los hombres.

