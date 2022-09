Curiosa pregunta en China: ¿Cuál es el proyecto de Rusia?

Me alojé en un hotel cerca de la Plaza Roja de Moscú. Todas las mañanas, salía a correr por la plaza y podía sentir la tranquilidad y la paz.

De vez en cuando, vi a un guardia de seguridad alto y voluminoso estirarse ociosamente. No hubo compras de pánico en los supermercados. La moneda es estable sin corridas bancarias. El país no se siente como si estuviera en guerra en absoluto.

La guerra no es el único tema en la mente de los rusos. Un día, entré a un café. En mi camino, observé la preparación de las luces para las celebraciones anuales del Día de la Ciudad de Moscú a principios de septiembre.

Un amigo en China me preguntó en WeChat: "¿Hay un golpe de Estado en Moscú? ¿Putin se retira?".

Grabé un video de inmediato y dije: "Estoy en la escena del 'golpe'".

La opinión mundial, incluida la de China, ha prestado demasiada atención a los detalles del conflicto entre Rusia y Ucrania.

La opinión mundial, incluida la de China, ha prestado demasiada atención a los detalles del conflicto entre Rusia y Ucrania.

La investigación de campo en Rusia me dice que, a pesar de que el conflicto se considera el enfrentamiento militar más grande que ha tenido Rusia (y la Unión Soviética) desde el final de la 2da. Guerra Mundial, y uno cuyo impacto internacional podría superar el de los ataques del 11/09 y la crisis financiera de 2008, no genera ningún impacto evidente o visible en la vida cotidiana de la mayoría de los rusos.

Algunos pueden decir que el impacto de las sanciones es enorme. No necesariamente. Le pregunté a muchos rusos, básicamente dijeron que hubo poco impacto.

Después de pensar un rato, a menudo decían: "Se hace difícil viajar por Europa" o "No puedo comprar algunas marcas europeas".

De hecho, la mayoría de las marcas europeas y estadounidenses todavía se pueden encontrar en Rusia, como Apple y KFC.

A partir de este gran conflicto militar, que aún no afecta la vida cotidiana doméstica en Rusia, podemos ver la estabilidad del país y la energía estratégica en la que ha invertido Rusia.

Rusia es como un maestro de kung fu que es capaz de luchar con otros, mientras que al mismo tiempo tiempo cuida niños.

Había visitado los ministerios de Relaciones Exteriores de USA, Reino Unido, Japón e incluso Irán, y no fue fácil entrar, ya que tuve que pasar por varios controles, mostrar muchos documentos y ser conducido por alguien adentro.

Ministerio-Asuntos-Exteriores-de-Rusia2.jpg Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia.

Inesperadamente, el Ministerio de Relaciones Exteriores de la Federación Rusa es el ministerio de relaciones exteriores más accesible que he experimentado en un país importante.

Fuera del edificio del Ministerio de Relaciones Exteriores no hay puestos de control, ni siquiera un policía. Entré directamente al edificio desde el exterior y el guardia de seguridad me dejó pasar por la puerta con una sonrisa después de mirar mi pasaporte.

Cuando me detuve y esperé a que una persona adentro me guiara, no esperaba que el guardia de seguridad me dijera que podía tomar el ascensor directamente a la sala de reuniones 433. ¿Es este el ministerio de relaciones exteriores "fuertemente vigilado" de un ¿poder militar? no puedo creerlo.

El sentido común me dice que al menos Moscú está en un estado de "apretado por fuera y suelto por dentro", tal como un deportista en una competencia de alta intensidad.

Aunque está muy tenso, sus músculos y su corazón están relajados, lo que precisamente lo sitúa en una mejor situación competitiva. Un destacado erudito ruso me dijo que Rusia no ha utilizado ni siquiera el 10% de su poder en el conflicto Rusia-Ucrania.

No creo en las especulaciones sobre la derrota de Rusia. Vladimir Putin ha estado en el poder por más de 20 años y ha hecho un esfuerzo vigoroso para cambiar el destino nacional de Rusia.

Después de que Rusia se independizó, intentó solicitar su ingreso en la OTAN varias veces y se unió al G7 por un período de tiempo. Se podría decir que para convertirse en parte del campo occidental, Rusia tuvo que someterse a la humillación, tragarse un insulto y soportarlo, pero al final, fue reprimido por Occidente.

Durante más de 20 años, a través de Chechenia, Georgia, Ucrania y otras operaciones militares, los rusos se han sentido orgullosos y capaces de ponerse de pie como ciudadanos de una potencia global, haciendo que la gente sienta la emoción de poder luchar, incluso de vez en cuando llevar por las narices a países europeos y estadounidenses.

A los ojos de muchos rusos, los últimos 20 años han sido un período importante para el ascenso nacional de Rusia y para recuperar la dignidad nacional. No creen que Rusia se encuentre actualmente en una posición pasiva.

Por el contrario, creen que Rusia sigue siendo un actor activo en el mercado de recursos, el principal operador en la situación internacional, y todavía está en el centro de la arena política y de seguridad mundial.

Rusia tiene capacidades de juego estratégicas, pero ¿cuál es el objetivo a largo plazo de Rusia?

¿Restaurar el zarismo de Rusia?

¿Convertirse en la próxima Unión Soviética integrando a los países vecinos?

¿O ser una potencia global responsable?

Nadie lo sabe y el mundo necesita desesperadamente una respuesta.

