China, peces, abusos y geopolítica: Un debate

La diferencia entre el mar territorial y la zona económica exclusiva es que el primero confiere plena soberanía sobre las aguas, mientras que el segundo es un mero "derecho de soberanía", que se refiere a los derechos del Estado costero por debajo de la superficie del mar. Pero las aguas superficiales son aguas internacionales.

De acuerdo a una tal Financial Transparency Coalition, la mayoría de los busques involucrados en la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR, sus siglas en español) son de origen chino. Así como el Gobierno de China está construyendo portaaviones para ocupar espacios marinos más allá de los suyos específicos,con casi 3.000 barcos, China construyó en 20 años la flota pesquera más grande del mundo.