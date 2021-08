Florencia Peña a JxC: "Algo tienen que hacer"

Estoy viendo con mi abogada qué hacer. No se la voy a dejar pasar Estoy viendo con mi abogada qué hacer. No se la voy a dejar pasar

Cabe recordar que el diputado nacional Fernando Iglesias volvió a quedar en el centro de la polémica por un tuit sobre la visita de Florencia Peña a la Quinta de Olivos en plena cuarentena.

Según explicó ayer la actriz, en ese momento se reunió con el presidente Alberto Fernández para hablar sobre la situación de los artistas ante las restricciones por la pandemia de coronavirus.

"En mayo nuestra actividad (actuación, teatro, cantantes) estaba muerta, sin permiso para poder trabajar. Con muchos compañeros empezamos a pensar qué hacer y algunos le pusimos el cuerpo”, relató Florencia Peña.

“Se me ocurrió escribirle al Presidente un mensaje por Twitter pidiéndole una reunión para poder ayudar con todo lo que estaba pasando” explicó en referencia al parate que sufrió la actividad debido a las medidas sanitarias impuestas para contener el avance de la pandemia de Covid-19.

“Después de 6 o 7 días de una operación contra mi persona me pregunto: ‘¿por qué conmigo?’. Si estuvieron tantos nombres importantes, tantos hombres importantes. ¿Yo tengo que salir hoy a aclarar que no soy el gato del presidente? Que yo fui a una reunión a las 11.30 de la mañana con permiso, con protocolo, y tengo que salir a aclarar que no soy el ‘gato’ del presidente, ¿de verdad?”, agregó Florencia Peña furiosa.

En tanto, hoy se conoció que el actor y militante radical, Luis Brandoni, también fue a la Quinta de Olivos en plena cuarentena.

Así lo reveló el empresario teatral Carlos Rottemberg: "Estuvimos con Luis Brandoni el año pasado en la Quinta de Olivos. Se la agarran con Flor Peña porque tiene más cartel que los demás, porque es mujer".

En tanto, el periodista Luis Bremer, aseguró: "el presidente Alberto Fernández también recibió en junio 2020 al primer actor Luis Brandoni preocupado por la situación de cierre de la actividad actoral. Fue un domingo. Nadie insinuó ninguna performance íntima de una reunión de trabajo en medio de la Pandemia".