El presidente Alberto Fernández también recibió en junio 2020 al primer actor Luis Brandoni preocupado por la situación de cierre de la actividad actoral. Fue un domingo. Nadie insinuó ninguna performance íntima de una reunión de trabajo en medio de la Pandemia El presidente Alberto Fernández también recibió en junio 2020 al primer actor Luis Brandoni preocupado por la situación de cierre de la actividad actoral. Fue un domingo. Nadie insinuó ninguna performance íntima de una reunión de trabajo en medio de la Pandemia

"El ataque a Florencia Peña es canalla. Lo que buscan es horadar al presidente Alberto Fernández", se solidarizó también el actor Pablo Echarri. El posteo de Bremer con sus declaraciones también recibieron el Me Gusta del mandatario.

Brandoni estuvo anoche (2/08) en LN+ y se solidarizó con Peña: "La verdad es que no sabía nada de todo esto porque no lo había pero me pareció una actitud muy valiente de su parte salir a desmentir esto y su auténtica y valedera indignación".

Fernández suele utilizar esta estrategia para lanzar indirectas. También le dio MG a un tuit de la exdiputada y una de las directoras del Banco Provincia, Juliana di Tullio:

"¿Qué “visitas” a Olivos afectan a la democracia y la salud de la República?

a - Actriz habla con el Presidente sobre situación de su actividad. (2020)

b - Jueces y fiscales de la Nación arreglan con el presidente fallos condenatorios contra la oposición sin pruebas. (2015/2019)".

Por último, también recibió MG un posteo de la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra: "Misóginos y violentos. Necesitan destruir y lastimar; ensucian todo. No reconocen límites. Mi solidaridad con Florencia Peña".

image.png Escándalos por cometarios de diputados del PRO en Twitter.

Ayer (2/08), el presidente disparó al presentar la extensión del Ahora 12: "Todo lo que soporto cotidianamente que escriben sobre mí, sobre el Gobierno, sobre los compañeros. Nada añoro más que la unidad de los argentinos, porque así es mucho más fácil lograr los objetivos. Hasta el último día y trabajaré para que esa unidad se concrete".

image.png Florencia Peña, Luis Brandoni, Carlos Rottemberg y muchas personalidades del espectáculo (y otras actividades) pasaron por Olivos para proponer ideas y analizar la situación durante la cuarentena por COVID-19.

Florencia Peña: "No soy la petera del presidente"

La actriz Florencia Peña estalló contra los trolls y los diputados del PRO, Fernando Iglesias y Waldo Wolff, por insinuar que su visita a Olivos tuvo que ver con encuentros sexuales.

"En mayo nuestra actividad (actuación, teatro, cantantes) estaba muerta, sin permiso para poder trabajar. Con muchos compañeros empezamos a pensar qué hacer y algunos le pusimos el cuerpo. Se me ocurrió escribirle al Presidente un mensaje por Twitter pidiéndole una reunión para poder ayudar con todo lo que estaba pasando”, comenzó Peña.

“Después de 6 o 7 días de una operación contra mi persona me pregunto: ‘¿por qué conmigo?’. Si estuvieron tantos nombres importantes, tantos hombres importantes. ¿Yo tengo que salir hoy a aclarar que no soy el gato del presidente? Que yo fui a una reunión a las 11.30 de la mañana con permiso, con protocolo, y tengo que salir a aclarar que no soy el ‘gato’ del presidente y que no soy la petera del presidente. ¿De verdad?”, agregó, furiosa.

“Yo no me siento culpable de nada, lo vuelvo a aclarar. Yo hice lo que tenía que hacer porque, aunque les pese, yo soy un referente de la actuación argentina. Aunque no te guste como actriz, aunque no me elijas para ir a ver al teatro, lo lamento. Yo soy un referente y puedo sentarme con el Presidente a pedirle algunas cosas y no tengo que dar explicaciones de eso a nadie”, cerró la conductora y empresaria.