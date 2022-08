A su vez, la venta de Freeman fue más que oportuna. Este miércoles, 17 de agosto, el joven se deshizo de más de US$ 130 millones en acciones de sus cuentas de TD Ameritrade e Interactive Brokers. Para ese momento, las acciones se habían disparado y cotizaban cerca de los US$ 26.

Aún así, luego de la salida de Freeman, el rendimiento de Bed Bath & Beyond no dejó de caer. En este momento, las acciones cotizan apenas por encima de los US$ 11 y viene de caer más de un 40%:

image.png Fuente: TradingView

Las acciones de la cadena con sede en Nueva Jersey, "conocida" por comercializar aspiradoras, toallas, sábanas y demás artículos para el hogar se habían quintuplicado en el último mes.

