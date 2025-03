Vaca Muerta: TotalEnegies confirma que están listo para desinvertir (con el envión de ExxonMobil)

Meses atrás, había trascendido que, a la luz de lo ocurrido con la estadounidense, que puso cartel de venta en Vaca Muerta a fines de 2023, TotalEnergies estaba dispuesta a escuchar ofertas en un proceso similar Meses atrás, había trascendido que, a la luz de lo ocurrido con la estadounidense, que puso cartel de venta en Vaca Muerta a fines de 2023, TotalEnergies estaba dispuesta a escuchar ofertas en un proceso similar

Las áreas petroleras que tiene en el país son La Escalonada y Rincón de la Ceniza, ambas al norte de Neuquén. La francesa es operadora de esos bloques, en los que tiene como socio a Shell.

Lleva adelante el proceso para recibir ofertas Jefferies, el mismo banco de inversión que lideró la venta de ExxonMobil.

Exxon Mobil sufre el cambio de época. TotalEnergies busca aprovechar el envión de lo hecho con ExxonMobil.

Según publicó el sitio especializado 'EconoJournal', se esperan tener las propuestas entre fines de este mes y comienzos de abril.

Mientras tanto, suenan como candidatos las locales Vista, Tecpetrol, Pan American Energy (PAE), Pampa Energía, YPF y Pluspetrol.

Sin embargo, al ser socio no operador de las áreas, con una participación del 45%, Shell contaría con una opción de preferencia para ofertar.

TotalEnergies es el segundo productor de gas de Argentina que en enero y febrero superó a YPF

Con más de 40 años en el país, TotalEnergies es el segundo productor de gas de la Argentina, entre sus operaciones off shore en la Cuenca Austral y el yacimiento no convencional Aguada Pichana Este, de Neuquén. Aportó el 22% de los casi 51.000 millones de metros cúbicos (m3) de gas natural que la Argentina produjo el año pasado.

En septiembre, puso en marcha Fénix, proyecto aguas abiertas frente a Tierra del Fuego, que tiene en sociedad con PAE y la británica Harbour Energy y que demandó una inversión de US$700 millones en dos años.

image.png

La inauguración de Fénix coincidió con la visita más reciente de Pouyanné a la Argentina. El ejecutivo estaba de gira en la región por los 100 años de Total y mantuvo una reunión en la Rosada con Javier Milei. "Un consejo: crean en las fuerzas del mercado. Funcionan muy bien", dijo en un cocktail en el Palacio Paz tras su visita a Balcarce 50, en el que anticipó que "podemos expandir el plateau; continuaremos invirtiendo", dada la existencia de un proyecto para hacer otro Fénix en áreas adyacentes. Pouyanné ve un horizonte exportador. E ironizó: "Es necesario vender en dólares, no en pesos".

Pero poco después, cuando anunció los resultados del grupo al 30 de septiembre, rechazaba la posibilidad de sumarse a Argentina LNG, el megaproyecto de construir una planta para licuar gas y exportarlo que empuja YPF:

Mientras siga igual, como le expliqué al presidente argentino cuando me reuní con él, queremos que nos devuelvan nuestro dinero. No invertiremos más mientras no veamos libertad para repatriar dividendos

Es "testeo" no desinterés

No obstante, el proceso que activó por sus activos locales de petróleo no convencional no necesariamente tiene que ver con un desinterés en el país. Es habitual que las grandes petroleras hagan testeos para saber cuál es el valor real que tienen sus portafolios y, a la vez, averiguar si tienen compradores en el mercado.

La licitación de TotalEnergies tiene ese sentido, ya que las ofertas serán no vinculantes (es decir, no implican compromiso de venta ni de precios). La francesa, a instancias de Jefferies, habría buscado aprovechar el envión de lo hecho con ExxonMobil en un contexto de precios altos, en una movida similar a la que también inició la noruega Equinor.

De hecho, según el mencionado sitio, TotalEnergies "no está desesperada" por deshacerse de esas áreas.

