Última semana antes las PASO 2023 ¿Qué tenemos?

Esta tendencia, de recuperación, en la última rueda de la semana pudo deberse a que se efectuó un pago de intereses al FMI por aproximadamente US$ 750 millones, utilizando un préstamo en Derechos Especiales de Giro (DEGs) proveniente de Qatar. Según el comunicado emitido por Sergio Massa, ministro de economía, a principios de semana, se espera que el Directorio del FMI se reúna entre el 17 y el 21 de agosto para discutir el acuerdo.

En caso de que el acuerdo sea aprobado, se prevé un desembolso de US$7.500 millones durante la segunda mitad del mes.

Normativa de la CNV

Tal como informó Urgente24 en: CNV: Nueva regulación que apunta contra los bonos AL y GD

La Comisión Nacional de Valores (CNV) publicó el miércoles 2 de agosto, la resolución 969/23 la cual prohíbe la compra de bonos soberanos (tanto AL como GD) en Contado Inmediato (CI) o a 24 horas (T+1), si anteriormente se han vendido estos en 48 horas (T+2). Esta medida surge debido a las grandes posibilidades de arbitraje que se estaban dando en el mercado financiero y permitía a los inversores obtener ganancias comprando y vendiendo "sin hacer nada".

image.png

Recordemos que el concepto de arbitrar viene, en esencia, de obtener ganancias sin riesgo.

Según la CNV: “solamente afecta a inversores sofisticados o arbitrajistas, que suelen realizar operaciones para explotar diferencias de precios de activos iguales o similares en distintas ruedas de negociación”.

Están buscando que no les arbitren por plazos, ya que el Gobierno interviene en alguno de los plazos más fuerte que en otro, y se desarbitra el MEP y el CCL. Así, el mercado le empieza a arbitrar plazos para ganarse una moneda y eso le cuesta dólares [al Gobierno]. Y no tienen dólares. Los dos principales plazos son el contado inmediato y el t+2 (48 horas)", explicó el economista de la consultora Ledesma, Gabriel Caamaño Gómez. Antes segmentaron pantalla y Senebi, y ahora segmentan plazos; es más cepo. Si operas en contado inmediato no podés operar T+2

