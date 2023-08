CNV: Nueva regulación que apunta contra los bonos AL y GD

Están buscando que no les arbitren por plazos, ya que el Gobierno interviene en alguno de los plazos más fuerte que en otro, y se desarbitra el MEP y el CCL. Así, el mercado le empieza a arbitrar plazos para ganarse una moneda y eso le cuesta dólares [al Gobierno]. Y no tienen dólares. Los dos principales plazos son el contado inmediato y el t+2 (48 horas)”, explicó el economista de la consultora Ledesma, Gabriel Caamaño Gómez. Antes segmentaron pantalla y Senebi, y ahora segmentan plazos; es más cepo. Si operas en contado inmediato no podés operar T+2 Están buscando que no les arbitren por plazos, ya que el Gobierno interviene en alguno de los plazos más fuerte que en otro, y se desarbitra el MEP y el CCL. Así, el mercado le empieza a arbitrar plazos para ganarse una moneda y eso le cuesta dólares [al Gobierno]. Y no tienen dólares. Los dos principales plazos son el contado inmediato y el t+2 (48 horas)”, explicó el economista de la consultora Ledesma, Gabriel Caamaño Gómez. Antes segmentaron pantalla y Senebi, y ahora segmentan plazos; es más cepo. Si operas en contado inmediato no podés operar T+2