Transición Energética, Vaca Muerta y las emisiones de GEI

Ahora bien, si los objetivos de dar paso a una Transición Energética son los de migrar hacia energías limpias (no contaminantes), entonces la decisión de la UE, de incluir al gas, es claramente errónea ya que éste no es otra cosa que un hidrocarburo que a temperatura ambiente se encuentra en estado gaseoso y que al quemarlo transforma su energía en movimiento de una máquina, o genera vapor, pero que dicha transformación no estará exenta de las generación de GEI.