Reemplazo a la tarjeta de crédito: Cómo comprar en cuotas con la de débito

Pero no sólo los consumidores pueden disfrutar de esta aplicación. Los comercios también pueden registrarse para ofrecer este método de pago y así acercar sus productos a un público sub-bancarizado, que no disponen de crédito o que directamente prefiere no usarlo.

gocuotas tarjeta de crédito con tarjeta de débito.jpg

Cómo comprar con la app de Gocuotas

Ya sea de manera presencial o por internet, podés comprar en cualquier comercio adherido a GOcuotas de diversas maneras:

1) Compra Presencial: solo tenés que ir al comercio y pedir pagar tu compra con GOcuotas. Recordá llevar tu DNI, tarjeta de débito y celular.

2) Compra Online: podés comprar a través de la página web del comercio. Si la opción no figura en el sitio web, tenés que solicitar un Link de Pago.

3) Compra con Link de Pago:

¿Cómo comprar con Link de Pago?

4) Compra con QR:

¿Cómo comprar con QR?

Más noticias en Urgente24

WhatsApp cerrará tu cuenta si no eliminas estas apps

Compra supermercado U24: Coto patea a Carrefour y a Día

3 hoteles abrirán en Argentina con aguas termales: Dónde

Google TV permite ver 800 canales gratis: El paso a paso

Telefe aniquila a El Trece: Otro programa cancelado