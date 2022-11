Regla de Taylor: Se instala otra fuerte suba de la FED

“Hasta ahora, el cambio en la postura de la política monetaria parece haber tenido solo efectos limitados en la inflación observada, pero los precios del mercado sugieren que se espera una desinflación en 2023”, dijo.

Los datos recientes han indicado que el ritmo de la inflación podría estar desacelerándose. El índice de precios al consumidor de octubre aumentó un 0,4 %, por debajo de las expectativas del mercado, y el ritmo anual se redujo al 7,7 %, por debajo del máximo de 41 años alcanzado en el verano, pero aún muy por encima del objetivo del 2 % de la Fed. Otra medida que prefieren los funcionarios de la Fed tiene una inflación subyacente, excluyendo alimentos y energía, en 5.1% anual, pero eso aún está fuera de línea con la meta.

image.png

Qué es la Regla de Taylor

Hay poca o ninguna disidencia en la Fed sobre si las tasas deben continuar aumentando. La Regla de Taylor, como se la conoce, establece un vínculo entre lo que la tasa de fondos necesita para compararse con la inflación y el crecimiento económico. El crecimiento de la inflación ha disminuido recientemente, pero la tasa anual sigue siendo la más alta en más de 40 años.

Su regla de política se apoya en una tasa de interés nominal que, cuando el PIB real y la tasa de inflación exceden su objetivo, se incrementa para generar un aumento de la tasa de interés real y así reducir la demanda agregada.

Los comentarios de Bullard siguen a las declaraciones de muchos otros funcionarios de la Fed que expresan la necesidad de mantener la presión contra la inflación, aunque varios dijeron que los responsables de la formulación de políticas podrían aliviar un poco el nivel de los aumentos recientes. La Fed ha aprobado cuatro subidas de tipos consecutivas de 0,75 puntos porcentuales, y los mercados esperan ampliamente que la reunión del FOMC de diciembre produzca un movimiento de 0,5 puntos porcentuales.

A pesar de respaldar los aumentos continuos de las tasas, la presidenta de la Fed de Kansas City, Esther George , dijo a The Wall Street Journal , en un informe fechado el miércoles, que le preocupa el impacto que el endurecimiento de la política podría tener en la economía.

“En mis 40 años con la Fed, no he visto un momento de este tipo de ajuste en el que no haya tenido algunos resultados dolorosos”, dijo George al Journal a CNBC, enumerando una “contracción” como parte de los posibles resultados.

Tras este escenario, el Promedio Industrial Dow Jones bajaba 265,98 puntos, o un 0,79%, a 33.287,85 unidades, mientras que el S&P 500 caía 45,82 puntos, o un 1,16%, a 3.912,97 unidades. El Nasdaq Composite cedía 140,01 puntos, o un 1,25%, a 11.043,65 unidades.

Todos los principales sectores del S&P 500 descendían, con el comercio minorista y consumo discrecional cayendo un 1,9% y un 1,8%, respectivamente.

Las acciones de tecnológicas de megacapitalización y otras empresas en crecimiento, incluida Apple Inc, Amazon.com y Alphabet bajaban entre un 0,9% y un 3%.

