Récord: Mercado Libre pasó los US$ 100.000 millones de valor y Galperin aprovechó

Esta semana, Mercado Libre superó el valor bursátil de US$ 100.000 millones, algo que consiguió por primera vez en enero de 2021. Las acciones abrieron en US$ 2000 y luego bajaron a US$ 1.980, pero antes de eso Marcos Galperin, dueño de la empresa, aprovechó la subida para vender 100.000 acciones del gigante fintech por primera vez en el año.