Reapareció Nicolás Dujovne: Su "solución" y burlas a Massa

La solución

Tras el diagnóstico económico para el 2023 que realizó Dujovne, fue consultado sobre la solución a los problemas del país, a lo cual contestó que "es muy clara" y explicó: "El Gobierno necesitaría un programa fiscal contundente que cambie las expectativas. Pero no quiere, no puede o no sabe hacerlo. Es lo que hoy necesitamos y es lo único que daría vuelta esta situación".