Polémica: Para Gerchunoff, hay que subir impuestos y retenciones

Voy a decir algo muy impopular: Creo que hay que abandonar la idea de que a los impuestos hay que bajarlos. Lo primero es austeridad fiscal y para eso los impuestos no deben bajarse, ni siquiera las retenciones. Te diría más: por un período, que es una transición, si es necesario, hay que aumentar las retenciones o, mejor dicho, aplicarlas a sectores que hoy no lo tienen hasta terminar en un programa de estabilización exitoso y a partir de ahí sí proponerse las reformas