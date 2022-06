Minería bitcoin comprometida, reportan rentabilidad negativa

Para contrastar, acudimos a Minerstat, una herramienta que permite calcular la rentabilidad de las operaciones mineras. Según este servicio, un minero Antminer S9 de Bitmain no deja ganancia alguna en los momentos actuales del mercado.

Esta página discrimina la producción del minero en los distintos pools de minería existentes. Lo que llama la atención es que en ninguno es posible calcular ganancias positivas. Por ejemplo, en el pool del exchange de bitcoin y otras criptomonedas Binance se generaría a pérdida US$ -4,98. En Poolin, en tanto, US$ -4,99. Lo mismo en Antpool y ViaBTC, que son otros de los grupos para minar Bitcoin más importantes del mercado.

image.png

S9, ¿una carga?

Que el minero ASIC S9 de Bitmain, caracterizado por ser uno de los más duraderos en el negocio, esté operando a pérdida, puede entenderse como que, ahora, ya solo suma costes eléctricos en lugar de ganancias, sobre todo en países donde la tarifa energética es alta.

Por ejemplo, y quedándonos en Latinoamérica, minar Bitcoin con un S9 podría no ser rentable en Paraguay, donde se deben pagar US$ 0,033 por cada kWh consumido. Lo propio en Chile o El Salvador, donde se pagan US$ 0,36 y US$ 0,19, respectivamente.

Pero sí sigue siendo rentable en otras naciones, como Venezuela, donde los mineros de Bitcoin tienen tarifas aproximadas de US$ 0,01 por cada kWh consumido, lo que convierte a ese país en uno de lo más apropiados (económicamente hablando) para dedicarse a la actividad.

Casualmente, el minero S9 de Bitmain es uno de los equipos más utilizados para la minería de Bitcoin en Venezuela. Debido a su rápido acceso, existencia en mercado de segunda mano y su relativa accesibilidad, este hardware se ha convertido en una referencia para el minado en ese país latino. De hecho, en redes sociales pueden hallarse múltiples ofertas de venta y reparación de este antiguo minero.

image.png

Además, el minero S9 de Bitmain llegó a aportar más del 20% de todo el hashrate de Bitcoin en períodos del 2021. Esto de acuerdo con la empresa de minería Compass Mining, que resaltó en diciembre pasado que ese equipo controlaba menos del cuarto de la tasa de hash total, una posición que le permitía perfilarse como el ASIC dominante en ese momento.

¿Desconexión a la vista?

Ahora que el S9 está operando a pérdida en los países donde el coste eléctrico sea superior a los USD 0,02 por cada kWh, no es exagerado pensar en una desconexión inminente, al menos de forma temporal, pues a ningún inversionista le conviene mantener costos en momentos como este.

De todos modos, y si esto fuera cierto, la desconexión no sería nada de gran impacto, pues el hashrate (la suma del poder de cómputo de Bitcoin), sigue por encima de los 210 EH/s, según Braiins.

Y aunque hay una gran cantidad de S9 trabajando ahora mismo, hay que recordar que nuevos (y más eficientes) equipos están por entrar al mercado, por lo que la descontinuación de estos hardware iba a ocurrir de cualquier forma, como algo natural.

La crisis actual, caracterizada por un precio de bitcoin por encima de los USD 22.000, parece que permitirá acelerar ese proceso de transición, donde los S9 (y otros equipos longevos) darán paso a otros más nuevos, siempre dejando una huella imborrable en la industria minera global.

