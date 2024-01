Merval en auge, bonos, riesgo país y dólar para atrás

En Wall Street

En cuanto a las acciones argentinas que se negocian en Wall Street, se muestran en su mayoría en territorio positivo. Las que experimentan las mayores subidas son BBVA (+6%), Banco Supervielle (+5,7%), Telecom (+5,4%) y Banco Macro (+5,3%). Por otro lado, las que presentan las únicas caídas son MercadoLibre (-0,8%) y Ternium (-0,5%)

Bonos

Por el lado de los bonos en dólares, la historia es completamente distinta. La mayoría de estos, tienen resultados muy variados, desde fuertes caídas (de hasta 2,35%) como subas (de 1%):

Por el lado de los bonos CER, las caídas son más fuertes

Esta tendencia es consistente con la evolución del Riesgo país, que ahora se ubica precisamente en los 1.883 puntos básicos.

Dólar

Por el lado de la divisa norteamericana, por ahora, tenemos una disminución en todas sus variantes

En conversaciones con iProfesional, el analista Salvador di Stéfano vaticina que: "Si el gobierno de Javier Milei cumple con sus objetivos, en un año el dólar billete estará a igual precio que el dólar oficial, con lo cual no es una buena adopción de ahorro si a Javier Milei le va bien. En la actualidad el dólar blue se ubica en $1.255 con una brecha del 53% versus el dólar oficial".

Conforme a las evaluaciones del experto, el dólar blue no debería exceder un diferencial del 80% hasta que ingresen los dólares provenientes de la cosecha, por lo tanto, establece su límite en $1.500. Salvador di Stefano advierte que, en caso de que el presidente no tenga éxito con su plan de gobierno, "la brecha no debería superar el 100%" registrado durante el mandato anterior (de Alberto Fernández). En este escenario, estaríamos contemplando un dólar a $1.700, lo que representaría un incremento del 35,4% respecto a los valores actuales.

"Todas estas especulaciones la contrastamos versus la inflación del primer trimestre, que desde nuestra consultora creemos que estará en torno del 67%, por la tanto es mejor invertir en pesos ajustados por inflación que en dólar billete. Inflación de enero 23%, febrero 18% y marzo 15%. Con el nuevo gobierno, si tenemos equilibrio fiscal, tipo de cambio competitivo y ajustamos el precio de las tarifas, todos los caminos conducen a inversiones en pesos que ajustan por inflación", señaló.

