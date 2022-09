Maniobrar con el dólar oficial, soja y tarjeta para llegar

https://twitter.com/ImpuestosyE/status/1570465450277978115 DÓLAR TARJETA / TURISMO.

Otra de las medidas que podría tomar el Gobierno , es que quienes tengan gastos en el exterior deban comprar dólar #MEP para hacer frente a esos gastos.

Hoy el tipo de cambio financiero está unos 20 pesos por encima del tarjeta. #TodoNoticias — Impuestos&Equidad (@ImpuestosyE) September 15, 2022

Aún así, de acuerdo con Infobae, fuentes cercanas al ministro indicaron que Sergio Massa no quiere subir la percepción del impuesto a las Ganancias del 45 al 52 por ciento, tal como trascendió por fuentes del mercado.

No me gusta subir impuestos

comentó el ministro, al tanto del esquema tributario distorsivo de la Argentina.

image.png

Fuga de Reservas

Los números parecieran indicar que el aumento en las restricciones hacía el dólar tarjeta se debe a 2 principales razones; 1) la más obvia es la pérdida de reservas por parte del BCRA; y 2) tiene que ver con no reconocer que el tipo de cambio esta atrasado y este no puede seguir "regalado".

Según pudo explicar Martín Kanenguiser, gracias al relevamiento de ECO GO, en el último mes se hicieron pagos con tarjeta por viajes y otros pagos al exterior por unos US$ 794 millones, frente a US$ 209 millones registrados en 2021.

En términos acumulados, precisó ECO GO, salieron en 2022 US$ 4.116 millones frente a US$1.168 millones del mismo período del 2021, cuando todavía había restricciones por la pandemia.

image.png

