La recesión es más fuerte que la guerra: petróleo en baja

A diferencia de lo que sucedía hace algunos meses atrás, cuando el precio del petróleo no paraba de subir, ahora el barril de crudo no para de caer. En las últimas jornadas, se negoció cercano a los US$ 80 y de esta forma, desde el máximo alcanzado en 2022, el precio del petróleo acumula una baja de aproximadamente 40%.