Un fallo reciente de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires marca un punto de inflexión en la discusión sobre el modelo laboral de las plataformas digitales en Argentina. La decisión judicial, que respalda sanciones contra empresas de reparto, introduce un nuevo elemento de incertidumbre —y oportunidad— en un sector clave de la economía urbana.
SEGURIDAD LABORAL
Kicillof vs. Rappi: El fallo de la Corte de PBA que pone en jaque el modelo del delivery
La Corte bonaerense validó sanciones contra las apps. Analizamos el impacto en los precios y el choque con la reforma laboral de Milei.
¿Qué dice el fallo de la Suprema Corte sobre Rappi y Repartos Ya?
El caso se originó a partir de inspecciones del Ministerio de Trabajo bonaerense sobre compañías como Rappi y Repartos Ya, donde se detectaron presuntos incumplimientos laborales. Las firmas cuestionaron las actas y sanciones, pero la Corte rechazó sus planteos y validó tanto los procedimientos como las conclusiones de los inspectores, según publicó La Brújula 24.
El eje central del fallo radica en el reconocimiento del poder del Estado provincial para fiscalizar y, eventualmente, determinar la existencia de una relación laboral. En términos jurídicos, la Corte consideró que las inspecciones tuvieron valor probatorio suficiente y que las empresas no lograron refutar los fundamentos de las instancias previas.
Kicillof vs. Milei: El choque por la figura del "colaborador" en las apps
El negocio de las plataformas se basa en un esquema de costos flexibles, donde los repartidores son considerados trabajadores independientes. Este modelo permite escalar operaciones sin asumir cargas sociales tradicionales. Sin embargo, si se consolida la interpretación de que existe relación de dependencia, los costos laborales podrían incrementarse de manera sustancial.
En ese escenario, el fallo introduce un riesgo regulatorio que podría alterar la rentabilidad del sector. La formalización implicaría mayores aportes, seguros y obligaciones para las empresas, lo que podría trasladarse a precios más altos para los consumidores o menores ingresos para los repartidores.
El conflicto también expone la tensión entre distintos niveles del Estado. Mientras la administración de Axel Kicillof impulsa una mirada más protectora del trabajo, el gobierno nacional encabezado por Javier Milei avanzó con una reforma laboral que tiende a considerar a los trabajadores de plataformas como socios independientes y no empleados.
¿Aumentarán los precios del envío tras el fallo judicial en Buenos Aires?
En términos económicos, esto podría frenar inversiones o generar estrategias de adaptación, como la tercerización o cambios en los modelos de contratación.
Al mismo tiempo, el fallo fortalece la posición del Estado como regulador en la economía digital. La Corte avaló explícitamente la potestad del Ministerio de Trabajo para interpretar normas y calificar vínculos laborales con fines sancionatorios, un aspecto clave en mercados donde las relaciones laborales son difusas.
Las consecuencias sobre los trabajadores
Para los trabajadores, el precedente podría traducirse en mayores niveles de protección y acceso a derechos laborales. Sin embargo, también existe el riesgo de que una regulación más estricta reduzca la demanda de repartidores o incentive esquemas informales.
En definitiva, la resolución judicial no solo dirime un conflicto puntual, sino que redefine el equilibrio entre innovación, regulación y empleo en la economía de plataformas.
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