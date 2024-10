Javier Milei, el crowding in y el resurgimiento del crédito

image.png Marangoni & Rodríguez Asociados

Aumento en la demanda de crédito y liquidez

Desde la última baja de tasas del Banco Central en mayo, la demanda de base monetaria creció un 54%, mientras que la demanda de crédito privado aumentó un 71% en el mismo período. Este crecimiento fue utilizado por el gobierno como un indicio del funcionamiento del crowding in, destacando que la renovación de deuda con un "roll over" menor al 100% (67% específicamente) no generó tensiones en el mercado, y que la política se implementó de manera anticipada y controlada.