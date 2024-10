Olvidados por Pullaro: Intendentes del PJ Santa Fe le piden ayuda a Javier Milei

Santacroce fue el que puso voz al reclamo contra el gobernador de Santa Fe, "estamos totalmente discriminados por Pullaro”. Además, el mandatario de Funes agregó: “se olvidó que somos ciudades santafesinas. Lo de ayer (por el anuncio de inversiones de Aguas Santafesinas) fue un espanto. Repartió a Rosario y toda la zona, dejó afuera a Baigorria, a Bermúdez, a Beltrán y le dio 2 mil millones a San Lorenzo. A Funes no le dio ni una canilla, ¿qué tenemos que esperar? Algún día deberá dar explicaciones”.

Pero la bronca de Santacroce también es para el PJ de Santa Fe, que según dijo “no me representa ninguna de las autoridades que hoy representan al peronismo. No representan a nadie. Nosotros vinimos en representación de muchos como nosotros”. Cabe aclarar que los intendentes dijeron que no se juntaron a hablar de política con La Libertad Avanza, o por un acercamiento entre las partes.

Los mandatarios santafesinos se volverán a reunir con el Gobierno Nacional la semana que viene, con equipos técnicos que viabilicen los pedidos realizados, separados en Ministerios y Secretarías. “Espero que la semana que viene tengamos alguna respuesta favorable y empezar a ver ahí si ahí cambia el criterio de inversión en cuestiones como obra pública”, se entusiasma uno de los intendentes.

