Inflación: Una acelerada que pone riesgo al objetivo del Gobierno

Eco Go prevé que la inflación cierre cerca del 162,4% este año. Advierten que factores como la eliminación de subsidios a la oferta y la transición del esquema cambiario podrían generar ruido en el futuro.

En ese sentido, estiman que la inflación seguirá bajando, pero a costa de efectos en la actividad económica o de una corrección futura.

La actividad económica cayó 4,3% interanual en enero de 2024 y 1,2% respecto de diciembre https://t.co/8SPC9mXNjp pic.twitter.com/OmvFahy7ht — INDEC Argentina (@INDECArgentina) March 26, 2024

Inflación en alimentos

En cuanto a la inflación en alimentos, los datos de la primera quincena de abril muestran una desaceleración. Según Eco Go, en la primera semana de abril hubo un aumento del 1,3% en alimentos y bebidas, y en la segunda semana, un alza de apenas el 0,2%. Considerando los aumentos proyectados para las semanas restantes, la inflación en alimentos en abril podría alcanzar el 5,4%.

En promedio, en abril, el precio de los alimentos acumula un aumento del 4,4% mensual, incluyendo el arrastre de marzo.

María Castiglioni, directora de C&T Asesores Económicos, mencionó que en la medición de la consultora, los alimentos aumentaron alrededor del 8,3% en las últimas cuatro semanas. En tanto, EconViews destacó que los alimentos corren a un dígito en abril y estimó que, de mantenerse el ritmo actual, cerrarían el mes cerca del 6-7%, el menor registro desde julio de 2023.

Alerta por la aceleración del dólar

El precio del dólar dejó la calma de los últimos días y mostró este lunes y martes nuevos saltos, como consecuencia de factores locales y globales que pueden cambiar el panorama para el Gobierno en cuanto al ritmo de devaluación del tipo de cambio oficial.

Este avance, si bien no es de magnitud considerable y por el momento no preocupa al mercado, muestra indicios de que la calma cambiaria puede afrontar un cimbronazo.

En este caso no sólo por causas domésticas, sino también como resultado del conflicto en Medio Oriente, donde tras el ataque del fin de semana pasado de Irán a Israel con más de 300 proyectiles de diverso tipo, se espera ahora una contraofensiva. Es decir, un agravamiento geopolítico en una zona del planeta donde ya las tensiones estaban explicitas en los últimos meses, tras los graves ataques terroristas.

Por lo tanto, ante un incremento del conflicto en la zona del mundo de mayor producción petrolera, se espera que el precio del dólar se fortalezca a nivel global, al igual que el resto de los commodities.

Un peso que pierde peso

A ello se le suma un factor local, que es que el pasado 11 de abril el Banco Central volvió a bajar la tasa de política monetaria, que ahora se ubica en 70%. Es decir, disminuyó 10 puntos porcentuales respecto a la referencia previa, por lo que la renta en pesos sigue perdiendo atractivo.

Por ende, el dólar comienza a tener más atractivo de forma doméstica. De hecho, tras la fuerte devaluación que tuvo en diciembre, se empieza a notar nuevamente en el mercado el atraso de su valor: en todo el año la cotización del tipo de cambio oficial subió un acumulado de apenas 7%, mientras la inflación registrada en el primer trimestre del 2024 fue de 51,6%, según dato del Indec.

