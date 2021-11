El dólar blue tensiona y no hay transacciones en Córdoba

dolar.jpg El dólar blue frena ls transacciones.

Este fenómeno se da a raíz de la incertidumbre. Los ahorristas no quieren caer en el escalón, para arriba o para abajo, y por lo tanto no compran ni venden, lo que hace que la demanda cese considerablemente. Y esto, en consecuencia, hace que la subida no sea tan pronunciada.