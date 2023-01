Gas: Reclaman grandes e "impostergables" subas desde febrero

tarifas.jpeg Los servicios de transporte y distribución son dos de los componentes del precio final de la factura que reciben los usuarios, donde el mayor peso lo tiene el precio del gas (antes de su entrada al sistema de transporte) y al que luego se suman los impuestos de cada distrito.

"Desde la suspensión de los ajustes tarifarios semestrales, la inflación medida por el Índice de Precios Mayoristas (IPIM) del INDEC fue del 473%, mientras que la tarifa solo reflejó una variación del 60%. Esto significa que los ingresos reales de TGN se redujeron a casi un cuarto, producto del retraso tarifario. Como consecuencia, TGN acumuló pérdidas operativas por 2.981 millones de pesos y una pérdida total de más de 5.500 millones de pesos durante los primeros nueves meses de 2022", aseveró la prestadora de servicio.

" Dado el amplio atraso acumulado en los últimos años, TGN solicitó un aumento transitorio en la tarifa de transporte del 148% para no agravar su situación económico financiera, más un incremento tarifario especial del 15% asociado al proyecto de ampliación de 3 MMm3/d para reducir el riesgo de desabastecimiento que hoy pesa sobre las provincias del norte argentino. Este proyecto, que le demandará a TGN una erogación de 3.236 millones de pesos, le permitiría al país sustituir con gas nacional importaciones de Bolivia, con un ahorro estimado en 23 millones de dólares por mes", detalló.

image.png Si se aprueban los aumentos que pidieron las empresas para los segmentos de transporte y distribución, las tarifas finales deberían aumentar por lo menos un 60%.

Según la compañía, el ajuste equivale a menos de la mitad del atraso tarifario acumulado. Y explicó:

El mismo representa un incremento en la factura del 5,7% para el promedio de los Usuarios Residenciales Nivel 1 de la Subzona Tucumán y del 12,5% para el promedio de los Usuarios Residenciales Nivel 1 de la Subzona CABA El mismo representa un incremento en la factura del 5,7% para el promedio de los Usuarios Residenciales Nivel 1 de la Subzona Tucumán y del 12,5% para el promedio de los Usuarios Residenciales Nivel 1 de la Subzona CABA

En este sentido, ejemplificó que un consumidor residencial promedio Nivel 1 del área de Gasnor en Tucumán, pasará de pagar 2.100 pesos por mes a 2.259 pesos por mes, es decir, tendrá un aumento de 159 pesos en su factura, de los que 120 pesos se deben al transporte y 39 pesos al aumento de los impuestos asociados.

Por otro lado, un consumidor residencial promedio Nivel 1 del área de Metrogas en la Ciudad de Buenos Aires, pasará de pagar 2.587 pesos por mes a 3.013 pesos por mes, es decir, tendrá un aumento de 425 pesos en su factura, de los que 322 pesos se deben al transporte y 103 pesos al aumento de los impuestos asociados.

La compañía también solicitó que se retomen los ajustes semestrales a partir de diciembre 2023 por la variación del índice IPIM según lo establecido en la Resolución Enargas 4363/17 para "recorrer un camino de recomposición de sus ingresos que contribuya a la sustentabilidad de la prestación del servicio público":

No alcanza con extraer el gas. La Argentina necesita transportarlo desde las provincias productoras para que llegue a los hogares e industrias las 24 horas del día, todos los días del año, en condiciones seguras y eso es solo posible con un proceso de inversión sostenida. Tras cuatro años de enorme atraso tarifaria es imperioso comenzar a recorrer un camino de recomposición tarifaria No alcanza con extraer el gas. La Argentina necesita transportarlo desde las provincias productoras para que llegue a los hogares e industrias las 24 horas del día, todos los días del año, en condiciones seguras y eso es solo posible con un proceso de inversión sostenida. Tras cuatro años de enorme atraso tarifaria es imperioso comenzar a recorrer un camino de recomposición tarifaria

Por su parte, TGS, la otra gran distribuidora que abarca 60% del mercado y transporta gas desde Neuquén, Tierra del Fuego y Santa Cruz, realizó un pedido de incremento de 135% con vigencia a partir de febrero. Ese aumento no se traslada directamente al precio final que pagan los usuarios, ya que el servicio de transporte tiene un peso de aproximadamente 10% en el valor total de la factura.

Con estas subas, por ejemplo, los usuarios residenciales de la empresa Metrogas tendrían para le Nivel 1 subas de entre $78 y $371 mensuales para consumos anuales promedio de 170 m3. De entre $90 y $424 para el Nivel 3 (ingresos medidos con consumos anuales promedio de 194 m3 y de entre $94 y $447 para el Nivel 2 (ingresos bajos) para consumos promedio de 970 m3 al año.

Metrogas, empresa en el centro del debate. Las distribuidoras y transportistas -entre las que se encuentran Metrogas, Naturgy, Camuzzi, TGN y TGS- pidieron actualizaciones de sus ingresos de entre 135 y 283%.

En tanto, la compañía Metrogas -la principal distribuidora con más de 2,3 millones de clientes residenciales en la ciudad de Buenos Aires y 11 partidos del conurbano- solicitó incrementos de 190% en sus tarifas, que en la factura final tienen un peso de aproximadamente 25%. El aumento para los usuarios sería de entre 47% y 49%. También presentaron una alternativa para que el impacto en las facturas durante el invierno sea más bajo.

"Metrogas solicita que se apruebe la actualización y márgenes requeridos con vigencia a partir del 1° de febrero para garantizar el abastecimiento y la continuidad del servicio público en condiciones de seguridad", dijo Sebastian Mazzucchelli, directivo de la empresa.

Señaló que entre febrero de 2018 y diciembre de 2022 el índice de inflación mayorista (IPIM) se incrementó 900% mientas que los ajustes aplicados a la distribución rondaron el 132% y 152% en el mismo período Señaló que entre febrero de 2018 y diciembre de 2022 el índice de inflación mayorista (IPIM) se incrementó 900% mientas que los ajustes aplicados a la distribución rondaron el 132% y 152% en el mismo período

"Si en 2023 no hubiera incremento, los ingresos no serían suficientes para cubrir las erogaciones. La participación de la mano de obra en las erogaciones es el componente mas importante con un porcenaje de 70% a 90%", detalló.

Alejandro Pérez, por su parte, habló en representación de Camuzzi Gas Pampeana y Camuzzi Gas Sur, y pidió aumentos en las tarifas residenciales de 196% y 283%, respectivamente:

Estos incrementos son para cubrir los costos mínimos de operación y mantenimiento, y para realizar las inversiones impostergables para la prestación del servicio en condiciones de seguridad. No incluyen rentabilidad para la compañía e implican la premisa que arranca en febrero y que serán ajustados según la variación del IMPI. Están pensados para que no se incremente la deuda de capital que tenemos con los productores. Cualquier porcentaje menor a esto va a ir en contra de eso Estos incrementos son para cubrir los costos mínimos de operación y mantenimiento, y para realizar las inversiones impostergables para la prestación del servicio en condiciones de seguridad. No incluyen rentabilidad para la compañía e implican la premisa que arranca en febrero y que serán ajustados según la variación del IMPI. Están pensados para que no se incremente la deuda de capital que tenemos con los productores. Cualquier porcentaje menor a esto va a ir en contra de eso

El ejecutivo señaló además el costo financiero en el que incurren debido al pago con retraso del Estado por la compensación de la tarifa social y de las entidades de bien público. "Hace un año que la compañía no cobra el subsidio de la tarifa social, por lo cual el Estado debe $7300 millones", indicó, y señaló otras deudas que fueron acumulando.

Desde Naturgy BAN -otras de las grandes distribuidoras con 1,6 millones de clientes- también hicieron una propuesta similar con una suba de 189% a partir de febrero de este año y alertaron sobre una alteración en la cadena de pagos y un impacto en la calidad del servicio si no se aprueban aumentos:

Es ineludible aprobar la propuesta. Natuygy tiene un deterioro de su situación financiera, con un aumento de costos y una caída en los márgenes de distribución del 40%. La compañía no ha repartido dividendo en los últimos 10 años. Si no se percibe incremento solicitado, la distribuidora se verá afectada en su cadena de pagos Es ineludible aprobar la propuesta. Natuygy tiene un deterioro de su situación financiera, con un aumento de costos y una caída en los márgenes de distribución del 40%. La compañía no ha repartido dividendo en los últimos 10 años. Si no se percibe incremento solicitado, la distribuidora se verá afectada en su cadena de pagos

Lo aseguró José Luis Fernández Fontana en representación de la compañía, y destacó que el servicio de distribución pasó de tener un peso de 24% en la factura final al 18% actual.

El aumento de 189% en la tarifa de distribución, según detalló la empresa, representa un impacto en la factura final promedio que reciben los clientes residenciales de los tres niveles de $1648 mensuales.

Más noticias de Urgente24

Denuncian a Alberto Fernández por "crisis institucional"

Del suicidio de Alberto a otro mes de inflación menor a 5

Previsible: Se cae el juicio político a la CSJN y Alberto vende humo

Rodríguez Larreta: "Yo confío en Marcelo D'Alessandro"