Colapsan los depósitos de neumáticos por el bloqueo gremial

Pese a ese bloqueo, la planta siguió produciendo con los insumos en stock. Sin embargo, esta mañana la planta tuvo que parar la actividad por un motivo insólito: como el gremio no deja salir los neumáticos fabricados, no hay lugar físico en esa fábrica para seguir almacenando productos. Es decir, la parálisis de la fábrica no se produjo por falta de insumos sino porque no hay lugar para guardar los producido. Se estima que hay más de 50.000 neumáticos abarrotando los depósitos de ese establecimiento.