Dólar blue vs. MEP: ¿Quién le marca la cancha a quién?

Esto no significa que el dólar MEP se va a quedar plantado en los $1.050, lo que significa es que el dólar blue no tiene la "suficiente fuerza" como para llevarlo rápidamente a $1.100. Esto no significa que el dólar MEP se va a quedar plantado en los $1.050, lo que significa es que el dólar blue no tiene la "suficiente fuerza" como para llevarlo rápidamente a $1.100.

Con el pasar de los días veremos como la brecha entre ambas divisas se va diluyendo, generando este efecto doble entre baja de blue y suba de MEP.

El dólar que sirve para "marcar techo" en el mercado informal es el CCL -debido a su propia naturaleza de permitirle a las empresas girar dinero al exterior-. Hoy llega a $1.090 y este sí, podría inducir al alza al dólar bolsa.

El fundamental

Sacando el arbitraje financiero que existe, un factor a tener en cuenta es que estamos a 10 días del Pacto de Mayo propuesto por Javier Milei. Acontecimiento que sin duda genera ruido en los mercados.

A medida que nos acerquemos a esta fecha y sigan las imprecisiones, mayores son las probabilidades de ver alta volatilidad en los distintos activos del mercado (bonos, acciones, divisas) A medida que nos acerquemos a esta fecha y sigan las imprecisiones, mayores son las probabilidades de ver alta volatilidad en los distintos activos del mercado (bonos, acciones, divisas)

Mientras tanto, el presidente:

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/FinanzasArgy/status/1790798944223588706&partner=&hide_thread=false Milei dijo ante empresarios que "no hay atraso cambiario", trató de "chantas" a los economistas críticos y remarcó que "es increíble cómo le erraron" — Finanzas Argy (@FinanzasArgy) May 15, 2024

