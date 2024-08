Dólar blue: Se acerca a $1.350 mientras los financieros perforan los $1.300

Sin embargo, estas acciones no resultaron suficientes para garantizar la estabilidad cambiaria, generando tensiones en el mercado financiero. Sin embargo, estas acciones no resultaron suficientes para garantizar la estabilidad cambiaria, generando tensiones en el mercado financiero.

La política monetaria del BCRA también se vio afectada por las expectativas de inflación y la competencia de monedas. Los expertos indicaron que la entidad buscó posicionar al peso como una "moneda escasa" en un contexto de múltiples monedas, lo que podría aumentar la demanda por la divisa local.

No obstante, advirtieron que el éxito de esta estrategia dependerá de la capacidad del gobierno para controlar la inflación y generar confianza en la economía.

Mejora transitoria en la performance

Para Portfolio Personal Inversiones (PPI), la dinámica del mercado oficial se volvió más favorable para la acumulación de reservas en los últimos días, permitiendo al BCRA mejorar su performance. Aunque la oferta privada se redujo de US$ 244 millones diarios en la última semana de julio a US$ 191 millones en la primera de agosto, la caída de la demanda privada de US$ 321 a US$ 159 millones más que compensó esta merma.

PPI consideró que esta desaceleración de la demanda privada fue transitoria. La perspectiva es que la dinámica del mercado oficial se torne más desfavorable para el BCRA en el corto plazo.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/guspaqui/status/1821625460150931544&partner=&hide_thread=false En lo que va de agosto lleva comprado US$ 203 millones — Gustavo P Quintana (@guspaqui) August 8, 2024

La "buena tarea" del BCRA

Para los analistas de IEB+, la autoridad monetaria desarrolló una política inédita para equilibrar el mercado de pesos, luego del "overhang" monetario provocado por la administración anterior. En esta línea, indicaron que el BCRA dejó claro en el nuevo "marco monetario orientado a consolidar la estabilidad de precios" que su objetivo fue fijar la cantidad de dinero al 30 de abril del corriente año, apuntando a una situación futura en que el peso se convierta en la "moneda escasa" en un contexto de competencia de monedas.

Los especialistas del bróker creyeron que, en caso de un rebote del nivel de actividad, además de una recomposición de la oferta monetaria a través del desarme de LEFIs y LECAPs, existiría la posibilidad de una remonetización con dólares "bajo el colchón", en un contexto de competencia de monedas y el posible impacto del blanqueo.

image.png

Desde IEB+ indicaron que resta saber cómo continuará la situación: si el gobierno logrará contener con un "cepo de pesos" a los dólares financieros atacando la brecha desde arriba, sin un salto devaluatorio o una aceleración del "crawling", o si se verá obligado a responder a las necesidades de dólares con un tipo de cambio más elevado.

