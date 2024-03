Dólar blue en $970: ¿Abre las puertas a una baja de tasas?

Y es que el BCRA ha mantenido sin cambios la tasa de interés de los plazos fijos desde el 18 de diciembre pasado, cuando la redujo en unos 23 puntos porcentuales, pasando de 133% a 110% anual, lo que equivale a un rendimiento mensual del 9,1%.

BCRA y tasa de interés: ¿Qué ve el mercado?

Ante esta coyuntura, en conversaciones con iProfesional, el analista Salvador Di Stéfano sostuvo que el Gobierno debería reducir la tasa de interés para reactivar la economía. Argumentó que "si no lo hace, dejaría a los agentes económicos fuera del alcance de un crédito que ayude a recomponer sus finanzas, ya que, a los problemas de ventas en el mercado, le agregamos un crédito que es caro y poco ayuda a las empresas".

Eugenio Marí, economista jefe de la Fundación Libertad y Progreso, señaló que "en enero y febrero el BCRA mantuvo la tasa de referencia en terreno fuertemente negativo, en términos reales". Planteó que "a medida que se consolide la desaceleración de la inflación, es esperable que haga algún ajuste a la baja de la tasa, manteniéndola en terreno real negativo, aunque menos que en enero y febrero".

Paula Gándara, CIO de Asset Management de Adcap Grupo Financiero, dijo que "si se produce algún cambio en las tasas, no se daría de forma significativa", ya que "la caída en la brecha se debe a diversos motivos, ninguno de los cuales obedece a un aumento genuino en la demanda de pesos, situación deseable para pensar en una baja de tasas".

Por su parte, Christian Naud, analista de ACM, opinó que una baja de la tasa "puede ayudar (a la reactivación) pero también depende de cuestiones políticas, de la credibilidad o no del plan económico del Gobierno, entre otras cosas". A su criterio, "la recuperación que pueda llegar a tener la economía y su velocidad, a mi parecer, dependerá mucho más de esas cosas que del nivel de tasa, aunque sin duda algún efecto tendrá".

En cambio, Juan Truffa, director de Outlier, señaló: "No creo que hayan tenido planificado que caiga tanto el nivel de tipo de cambio en lo que a MEP y CCL respecta, entonces quizás hagan algún ajuste, lo podrían hacer, que hagan subir un poco la tasa de interés real que está supernegativa, y que de esa manera se puedan acomodar un poquito mejor". Aclaró que "en un contexto de cepo, los canales de transmisión de la tasa no transmiten lo que deben transmitir, quizás es el momento de preguntarse si no están cómodos con este tipo de cambio, si no es momento de meter alguna pequeña de liberación de restricciones".

