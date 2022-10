Deuda: Empezó a rodar una 'bola de nieve' de US$ 93.448 millones

De octubre a junio

Según el relevamiento realizado por la OPC, entre octubre de 2022 y junio del 2023, el gobierno nacional tiene compromisos por US$ 29.200 millones en títulos en moneda extranjera; US$ 3.000 millones en bonos duales; US$ 23.800 millones en moneda local sin ajuste; US$ 4.300 en moneda local ajustada por dólar linked y US$ 33.100 millones en pesos ajustables por CER.