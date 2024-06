Construcción reclama al Gobierno una deuda de $400.000 millones

Superávit fiscal: ¿A qué costo?

En mayo, el Gobierno acumuló un superávit financiero de $1,18 billones y uno primario de $2,3 billones, según datos del Ministerio de Economía. Este logro, sin embargo, no contempla la deuda de $400.000 millones con las empresas de obra pública.

Weiss advirtió que el sector enfrenta un doble problema: la deuda en sí misma y la falta de intereses sobre la misma. Weiss advirtió que el sector enfrenta un doble problema: la deuda en sí misma y la falta de intereses sobre la misma.

"El Estado argentino no paga intereses a la deuda, por lo tanto, si nos cancelan lo que nos deben del año pasado, nos pagan cada vez menos", afirmó Weiss.

El retraso en el pago de la deuda parece ser una estrategia del Gobierno para mantener el superávit fiscal, aprovechando la licuación de la deuda. "El Gobierno posterga el pago porque privilegia el superávit y les viene bien porque la licuación es más grande", explicó Weiss.

Impacto en el empleo

La paralización de la obra pública ha tenido un impacto devastador en el empleo del sector. "Nosotros somos el sector que, fuera de los jubilados, más está sufriendo el ajuste", aseguró Weiss. La detención de las obras significó la pérdida de aproximadamente 100.000 empleos directos desde mediados del año pasado, y podría resultar en la pérdida de otros 100.000 empleos indirectos.

El secretario general de la Unión de Obreros de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), Gerardo Martínez, especificó que "en lo que va del año el sector perdió unos 130.000 puestos de trabajo", como consecuencia directa de la paralización de más de 3.500 obras públicas en todo el país.

"Esta crisis es mucho peor que la de 2001"

Tal como informó Urgente24 en: Cámara de la Construcción: "Esta crisis es mucho peor que la de 2001", Gustavo Weiss, se refirió a la crítica situación en el sector ("es mucho peor que la de 2001") y cuestionó al Gobierno de Javier Milei por paralizar la obra pública y por no aplicar "un plan de desarrollo económico".

El empresario admitió que en el sector "no imaginábamos que la decisión del Gobierno de Javier Milei iba a ser paralizar por completo la obra pública nacional".

"Hubo motosierra total en la construcción, Milei cortó de cuajo la obra pública. Ni bien asumió este Gobierno tuvimos reuniones con (el ex ministro) Guillermo Ferraro, después con Luis Caputo y seguimos teniendo reuniones, pero nos dicen que la prioridad es el ajuste fiscal y que no había dinero para la obra pública", enfatizó.

Weiss explicó que todavía "tenemos una deuda muy importante de trabajos ejecutados en septiembre, octubre y noviembre del año pasado, con la administración anterior de Sergio Massa, con facturas que vencieron en diciembre, enero y febrero que están impagas".

"El problema no es solo que ahora hay obras que no se continúan, sino que además nos deben mucho dinero de obra ejecutada y no pagada. Lamentablemente es deuda que no se indexa por inflación. Algunos ya han judicializado este tema y otros van a hacer lo mismo. La foto de hoy es que con Milei las obras no se hacen", aseguró el dirigente, en declaraciones a FMI Millenium.

