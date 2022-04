No obstante, en la comparación con 2020, año en que la pandemia con la consecuente cuarentena generó estragos en la actividad, la visión positiva no es tan contundente. Si bien el 46,2% cree que la situación general de la empresa mejoró en relación a ese año, la mayor parte de los consultados no lo ve así: mientras que un 34% sostuvo que mantiene igual, un 16% respondió que empeoró.

analogias-pymes2.jpg

En otro orden, el informe indica que, a pesar de la mejora en las ventas (57% respondió que aumentaron en relación a 2020) y la mirada positiva sobre las propias empresas, solo un 18,7% de las empresas tiene una tasa de capacidad máxima (entre el 86 y el 100%), un 32% respondió que opera entre el 51% y el 85%, mientras que el 43% lo hace por debajo del 50% de su capacidad.

No obstante, la encuesta destaca las expectativas de inversión en un marco de "complejidad de la situación económica y las dificultades relevadas de acceso al financiamiento": el 60% respondió afirmativamente, un 15% manifestó que no y el 25% restante que aún “no sabe”.

Por último, las expectativas sobre la evolución del nivel de ventas para este año también son positivas: el 57,5% cree que serán mayores, un 24,5% iguales y solo el 10,5% respondió que espera que sean menores.

La encuesta se relevó a nivel nacional entre el 15/02 y el 06/03 y abarcó a empresas de los sectores agropecuarios, comercio, construcción, industria y servicios.

Encuesta a MiPyMEs Marzo 2022 Evaluación y Expectativas.pdf

Otras noticias de Urgente24:

Macri se juntó con Trump y se mostró como el más 'halcón'

CFK y Massa, juntos: Anunciaron aumento a empleados del Congreso

Dólar blue estancado a pesar de los dichos de Cerruti

"Si se levanta el Gran Buenos Aires, no va a quedar nada en pie"