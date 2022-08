Coinbase se salva, logra alianza estratégica con BlackRock

Coinbase Global Inc vio subir el precio de sus acciones un 18% el 3 de agosto, cerrando el día en US$ 80,81, un precio que no se veía desde el 31 de mayo. Además de esta despegue, la acción hoy, jueves 4 de agosto, vuelve a marcar terreno positivo y sube cerca de una 12,44% -o US$ 10,05- a US$ 90,86: