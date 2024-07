Bonos y una alerta sobre el pago de vencimientos y las reservas del BCRA

Hoy hay 28.200 millones de reservas brutas (son negativas netas)

128 x 9,5m US$/día +US$ 1.216 millones

Pero avisaron que van a perder entre US$ 2.000 millones y US$ 4.000 millones por la estacionalidad y el invierno tan cruento.

Para enero van a tener aproximadamente 25.000 a 26.000 millones de brutas y tienen que pagar 5.000 millones de cupones, con lo que vuelven a 20.000 millones de reservas internacionales.

Lo mismo que les dejó Sergio Massa y en año electoral

Lunes vendo todos los bonos soberanos y que la estrellen solitos paguen provinciales o Cedeares

Finalizando: "No considero en el cálculo los Bopreales que son US$ 9.000 más."

image.png

Al traderBCRA @traderx3al30 me figura que le fletaron la cuenta, este fue el último posteo que le vi pic.twitter.com/N6UR16470z — Chara Jazz (@JizzyJazz4) July 14, 2024

La cuenta a día de hoy sigue desaparecida

image.png

Hoy (16/7) el BCRA confirmo que vendió US$ 3 millones en el MULC y si comparamos con el cierre de ayer veremos como sus reservas brutas pierden US$ 559 millones por pagos al FMI.

image.png

image.png Resultado de hoy deja las reservas brutas en US$ 27.613 millones.

image.png

Todavía los bonos siguen desplomándose

image.png

Mientras tanto, el riesgo país sigue subiendo, llegando a superar los 1.600 puntos básicos.

image.png

Economía intenta llevar tranquilidad

El pasado 14 de julio, el ministerio de economía había posteado su plan de recompra de bonos. En sus propias palabras:

El Tesoro anuncia la compra y el giro de los dólares para hacer frente a los intereses de Globales y Bonares en enero de 2025.

El Ministerio de Economía procederá a comprar al BCRA las divisas requeridas para hacer frente al pago total de intereses de los bonos Globales y Bonares con vencimiento en enero de 2025.

Esta operación se realizará con parte de los pesos correspondientes al superávit financiero alcanzado en el primer semestre del año, que acumulado a mayo ascendió a $2.3 billones.

Los US$ 1.528 millones correspondientes serán depositados en el fiduciario, Bank of New York, quedando disponibles únicamente para ser utilizados con el fin mencionado.

image.png

¿Final del cepo a la vista?

Desde Porfolio Personal Inversiones (PPI) destacan como: "La medida tuvo éxito en contener la brecha que recortó 11,6 puntos porcentuales, pero también desató la negatividad en el mercado local, desplomando tanto deuda como equity."

image.png

image.png

Si bien en la práctica la medida es contraria al proceso de formación de precios en el mercado de divisas, y no estaría alineada con el trasfondo ideológico de la actual administración, lo que importa son los motivos subyacentes que llevaron a tomarla.

"Si esta medida tiene éxito en contener la brecha y permite una salida más ordenada del cepo cambiario en un plazo relativamente corto, al final del camino, será más que positivo para los activos locales y la negatividad que impera en estos días habrá sido un buen punto de entrada."

No obstante, hasta tanto no conozcamos el desenlace de esta historia, primará la volatilidad en el mercado local.

