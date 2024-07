Se destruyen los bonos y el riesgo país (la intervención salió cara)

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/FCamusso/status/1813207638945018210?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1813207638945018210%7Ctwgr%5E6fb94165d79f76fea4896a327bd34fac76799fc3%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Furgente24.com%2Fdinero%2Ftarjeta-amarilla-milei-caputo-riesgo-pais-volviendo-zona-1604-n581129&partner=&hide_thread=false -Bonos se hacen percha nuevamente.

-Riesgo país volviendo a zona de 1.600 bps.



Anuncio e intervención en la brecha es una pésima decisión, disfrazada de cierre de canilla de emisión.



Volvemos a manipular FX sin importar el impacto en la deuda. Nada diferente al gob anterior. pic.twitter.com/L1SvAd15oj — Fernando Camusso (@FCamusso) July 16, 2024

La intervención

El sábado (13/7), tanto el presidente Javier Milei, como el Ministro de Economía, Luis Caputo, comunicaron que la emisión de pesos resultante de la compra de dólares será neutralizada mediante la absorción de estos al vender dólares en el Contado con Liquidación (CCL). En este nuevo liberalismo el cepo y la intervención son moneda corriente.

Recordemos que cuando el Banco Central de la República Argentina (BCRA) adquiere divisas en el mercado de cambios, inyecta pesos en la economía.

Para retirar esos pesos del circuito económico, el BCRA se compromete a vender dólares en el CCL, recuperando así los pesos emitidos.

No obstante, debido a la brecha entre el valor en el mercado oficial y el CCL, no se venden todos los dólares adquiridos. Por ejemplo, tal como destacan desde iProfesional, el lunes 8 de julio, el BCRA culminó con un saldo positivo de US$ 41 millones, para lo cual emitió $39.292 millones.

Para retirar esos pesos, vendería US$ 28,26 millones en el CCL a $1.390, recobrando así los $39.292 millones. En otras palabras:

Una de las cuentas de gran renombre dentro del mundo Financiero en X desapareció luego de postear (y alertar de la maniobra) el siguiente tuit:

La fase 2 del Gobierno

El ministro de Economía, Luis Caputo, detalló la fase 2 del Gobierno en el marco de la "emisión cero" y amplió la información sobre la segunda parte del plan económico que comienza: "La brecha va a tender a colapsar".

Luis Caputo marcó a la baja de la inflación como el principal resultado que generaría la reducción de la brecha cambiaria: "Todo este esquema monetario nuevo lo que hace es, reduce la inflación. Al caer la inflación, la brecha acompaña eso, entonces lo que va a terminar pasando es que al contrario de lo que piensan muchos, el contado con liquidación va a tender a ir a converger al dolar oficial. Eso va a permitir una salida del cepo mucho mas sencilla y no traumática para los argentinos".

El propio Javier Milei anunció un cambio en las operaciones en dólar en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), anticipó que esta semana resolverán la cuestión de los "puts" y restó importancia a la tensión cambiaria de los últimos días, que llevó al dólar blue a cotizar en $1.500.

