Manuel Adorni: "Nuestra obsesión es que cada vez haya menos pesos"

El portavoz presidencial, en su habitual conferencia de prensa, aseguró este martes (16/07) que "llamó la atención por qué ante un anuncio se derrumban los dólares financieros. Pero nosotros no le buscamos explicación en el día a día. No nos importa el valor del dólar, no nos ocupa el dólar, el riesgo país, lo que verdaderamente nos preocupa, nos ocupa y nos desvela todos los días es el peso. Tenemos un problema con el peso y lo que hicimos fue profundizar la política monetaria, la limpieza de pesos y terminar con la última canilla que había para la emisión".