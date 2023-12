Bolsas de Cereales y Comercio contra Milei y este impuesto

Reiteramos la necesidad de adoptar una política agroexportadora que contemple un esquema impositivo no distorsivo y que en cambio fomente la producción y el agregado de valor. Reiteramos la necesidad de adoptar una política agroexportadora que contemple un esquema impositivo no distorsivo y que en cambio fomente la producción y el agregado de valor.

"Desde los sectores que representamos estamos a disposición de las autoridades a los efectos de acompañar y aportar al diseño de políticas que permitan encontrar un camino de solución a la grave situación de deterioro de las variables económicas, y trabajar conjuntamente en todos los desafíos y urgencias que requiere el momento actual."

Consejo Agroindustrial Argentino (CAA)

Por otro lado, el CAA se encuentra analizando el impacto de la suba al 15% de los derechos de exportación a lo complejos EE.RR. que no fueron considerados para su rebaja y/o eliminación.

"El Consejo Agroindustrial Argentino en su Mesa Economías Regionales está trabajando en un informe para presentar a las autoridades del Ministerio de Economía y de la Secretaria de Bioeconomía, respecto del impacto no solo en pérdida de competitividad sino en la baja de exportaciones que generará el DEX del 15% para las economías regionales que no fueron consideradas y que provocará la no ejecución de inversiones previstas, así como la pérdida de puestos de trabajo en diferentes provincias del país. Si solo se analiza los derechos como una planilla de resultados se dejará a muchas industrias en crisis."

El CAA está realizando gestiones urgentes ante la Secretaría de Bioeconomía y Ministerio Economía para tratar de revertir estas medidas. El CAA está realizando gestiones urgentes ante la Secretaría de Bioeconomía y Ministerio Economía para tratar de revertir estas medidas.

