Insólitas las declaraciones sobre la devaluación luego de las PASO, porque consideró que no se traslada de un día para el otro pero los comerciantes y clientes no dicen lo mismo: “Sabemos que en la lechería las devaluaciones para corregirse, porque la mayor parte se vende en el mercado interno, tardan entre cinco y seis meses y no tenés la corrección al otro día. Entonces eso duele, duele mucho”.

Un comerciante de barrio, enojado con la indiferencia de una compañía multinacional, decidió tirar a la basura una serie de productos de Lay’s, de la marca de snacks de la compañía Pepsico, que habían vencido e hizo campaña para la compra de otra marca un poco menos conocida, pero igual de buena, Quento.

El mismo subió un video a redes en el que hace una defensa de la industria nacional y muestra las pérdidas que implican los productos de la empresa Pepsico, ya que no aceptan cambios por productos vencidos. “Elegí una industria que cuide el bolsillo del cliente y del comerciante”, expresa el dueño del quiosco.

“Industria nacional de máxima calidad, con variedad y a un precio súper accesible”, remarca el comerciante que decidió dejar de abastecer su local con los reconocidos productos de la marca Pepsico y en su lugar optó por una empresa cuyas ganancias queden en el país.

Según el emprendedor, los productos de Lay’s han experimentado aumentos significativos en los últimos tiempos, lo que los ha convertido en opciones extremadamente caras para los clientes.

