Blanqueo: AFIP apura a contribuyentes, bronca de contadores y ¿entran dólares?

“El mundo se está transparentando y cada vez quedan menos refugios para la informalidad y el ocultamiento de las rentas y del patrimonio. Será más sencillo encontrar a los beneficiarios finales”, destacó Misrahi.

Sobre el día posterior al régimen de Regularización de Activos, la titular de la AFIP enfatizó que “la fiscalización de AFIP está preparada para el día después” y que “la analítica de datos corre el velo de la opacidad detectando patrones de conducta que una vez verificados permiten identificar rápidamente a quienes sean parecidos en atributos, comportamiento y operaciones”.

Quejas de los contadores

Los detalles y recomendaciones de Misrahi parecen haber sido insuficientes para los contadores, que deben asesorar a sus clientes en la operatoria del blanqueo de capitales.

La tributarista Fernanda Laiun, en declaraciones a Perfil alertó: “el blanqueo sigue siendo un problema de desinformación” y destacó que “muchas personas aún tienen dudas”, especialmente en lo que respecta a declarar dinero en efectivo, como el guardado en cajas de seguridad o "bajo el colchón".

#AHORA | Blanqueo: Conferencia de funcionarios de AFIP en el @ConsejoCABA

Ejemplo de como regularizar más de 100.000 dólares sin pagar el impuesto especial, invirtiendo los fondos en los instrumentos previstos por el Ministerio de Economía.



— Blog del Contador (@BlogDelContador) September 12, 2024

Sobre las dudas de los monotributistas, Laiun explicó que surgían inquietudes sobre si declarar grandes sumas de dinero, como 50.000 dólares, y si generaría problemas con la AFIP, dado que el régimen del monotributo no estaba incluido en los impuestos perdonados. Y continuó: “Una norma aclaratoria confirmó que el régimen del monotributo también está cubierto en este blanqueo, lo que implica que la AFIP no hará preguntas adicionales sobre los bienes regularizados”.

En relación al dinero depositado, Laiun contó que, “no podrá ser retirado en efectivo hasta después de la fecha de vencimiento”, es decir, a partir del 1 o 2 de octubre. Y remarcó que si el monto depositado es menor a 100.000 dólares, se podrá retirar sin penalidad y si supera ese monto, el banco aplicará una retención del 5%.

BLANQUEO



Acabo de escuchar un funcionario del Fisco que "interpreta" que debe "haber razonabilidad" respecto del consumido de los bienes BLANQUEADOS.



NO LO DICE LA LEY.



Aleja a la gente del blanqueo.



No es materia pasible de interpretación.



— Julián Ruiz (@CPJulianRuiz) September 12, 2024

Por su parte, el tributarista Julián Ruíz desde su cuenta oficial de Twitter, advirtió: “Acabo de escuchar un funcionario del Fisco que ‘interpreta’ que debe ‘haber razonabilidad’ respecto del consumido de los bienes blanqueados. No lo dice la ley. Aleja a la gente del blanqueo. No es materia pasible de interpretación. Es necesaria una bajada de línea urgente del MECON @LuisCaputoAR porque estaría quedando la sensación que es un blanqueo sin tapón”.

Deci que la necesito la matricula sino tendría que devolverla.



Seguimos como cuando vinimos de España.



Es cierto que esta gestion de Afip es dialoguista, dio prórrogas y tiene buena onda con los contribuyentes y eso esta barbaro, ahora la soplada de quena que les hicieron no...
— Alejandro Rosenfeld (@alerosenfeld) September 13, 2024

El contador Alejandro Rosenfeld también se quejó de la presentación de Misrahi: “Seguimos como cuando vinimos de España. Es cierto que esta gestion de Afip es dialoguista, dio prórrogas y tiene buena onda con los contribuyentes y eso esta barbaro, ahora la soplada de quena que les hicieron no hacia falta y no contestaron nada de lo controvertido. (Perdon por lo grafico)” (sic).

También el tributarista Iván Sasovsky pidió más plazo: “Ayer la Administradora Federal en el Consejo Profesional de CABA destacó que no depende de la AFIP modificar los plazos del blanqueo. Depende del Poder Ejecutivo. @JMilei es importante que se prorrogue el vencimiento del 30/09”.

¿Entran los dólares?

La gran pregunta sobre el blanqueo es si hay suficientes personas dispuestas a blanquear y si se llega a la meta del Gobierno, que estima que necesita y llegarían US$10.000 millones. Hasta el momento no hay datos oficiales al respecto, pero los economistas defensores del Gobierno y funcionarios libertarios argumentan que la baja del dólar ocurre porque muchos están blanqueando. Sobre esto, el economista Julián Yosovitch sostiene desde su cuenta oficial de X (antes Twitter) que “vuelan los depósitos en dólares” y detalla: “El martes los depósitos en dólares del sector privado subieron u$s 278M. Fue la sexta suba diaria más fuerte desde 2020, impulsada por el blanqueo de capitales. Los depósitos en dólares del sector privado crecieron u$s 1928M durante el último mes. Alcanzan los US$20.537M. Pasaron desde los u$s 18.609M alcanzados el 14 de AGO24 hasta u$s 20.537M el 10 de SEP24. Es su mayor nivel desde octubre de 2019”.

VUELAN LOS DEPOSITOS EN DOLARES

El martes los depósitos en dólares del sector privado subieron u$s 278M

Fue la sexta suba diaria más fuerte desde 2020, impulsada por el blanqueo de capitales.

Los depósitos en dólares del sector privado crecieron u$s 1928M durante el…
— Julián Yosovitch (@julianyosovitch) September 13, 2024

