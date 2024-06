BCRA: Baja liquidación y ventas por US$ 76 millones

En paralelo, el stock de reservas internacionales ha mejorado en US$ 8.676 millones, lo que representa un incremento del 40,9% desde los US$ 21.209 millones registrados el 7 de diciembre de 2023. En paralelo, el stock de reservas internacionales ha mejorado en US$ 8.676 millones, lo que representa un incremento del 40,9% desde los US$ 21.209 millones registrados el 7 de diciembre de 2023.

Un informe de la Gerencia de Estudios Económicos del Banco Provincia destaca una desaceleración en el ritmo de compra de divisas del BCRA en lo que va de junio. Esta tendencia se explica menos por la liquidación del sector agropecuario, que descendió de US$ 130 millones a US$ 110 millones entre mayo y junio, y más por las operaciones del resto de la economía.

Durante las primeras tres semanas de mayo, el aporte diario fue de US$ 25 millones, cifra que se transformó en compras de US$ 40 millones en las dos últimas semanas.

Respecto a las compras de contado del Central, los analistas del Banco Provincia subrayan a Infobae la relevancia de la composición neta de estas operaciones. Mientras el sector agropecuario liquidó US$ 125 millones diarios, el resto de la economía compró la misma cantidad por día, resultando en un saldo negativo en todas las ruedas del mes, lo que sugiere una tendencia persistente más que un fenómeno esporádico.

En términos de salida de divisas, se observa un menor nivel de pagos de importaciones y servicios en relación al año anterior, junto a un superávit de cuenta corriente significativamente mayor. En abril de 2024, el superávit fue de US$ 2.396 millones, comparado con los US$ 1.540 millones de abril de 2023. Este superávit se debe en gran medida a un alto ingreso de dólares por exportaciones, que superó ampliamente los pagos de importaciones.

Los pagos al 100% de las importaciones recién comenzaron en abril, después de haber sido pospuestos a principios de año debido a la falta de dólares.

Un informe de Wise Capital señala que, aunque durante el gobierno de Milei se han recompuesto las reservas, gran parte de este aumento se debe a los bajos pagos de importaciones sobre el total importado. A partir de abril, el BCRA permitió a las MiPyME pagar importaciones oficializadas desde el 15 de abril a 30 días corridos.

Asimismo, un análisis de BBVA Research anticipa que las cuentas externas mejorarán en 2024 gracias a la caída de importaciones por la recesión, la recuperación de exportaciones agrícolas en un año sin sequía, y un balance positivo del sector energético por menores compras de gas y aumentos en las exportaciones de petróleo.

Se espera que el balance superavitario del sector energético se acerque a los US$ 4.000 millones, frente a un balance neutro el año pasado.

No obstante, BBVA advierte sobre riesgos presentes para la actual dinámica económica, señalando que un descenso en el apoyo social podría dificultar la consolidación fiscal, un pilar fundamental de la política macroeconómica, afectando la desinflación y la estabilidad cambiaria.

Guiño al campo

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/jpmarino79/status/1806051245867639075&partner=&hide_thread=false Guiño al campo: el BCRA no renovará regulaciones distorsivas que discriminan la expansión del crédito al sector agropecuario pic.twitter.com/ETf5im7nyP — Juan Pablo Marino (@jpmarino79) June 26, 2024

