Ballena cripto sale a vender 2.742 bitcoins (+US$ 126 M)

Recientemente, el IFP ha experimentado un cambio notable al descender por debajo de su promedio móvil de 90 días. Históricamente, tales cambios han precedido a mercados bajistas, indicando una posible caída en el precio de Bitcoin.

image.png

Ballena cripto ejecuta movimiento estratégico

La temporalidad de la venta producida por la ballena mencionada al principio de este artículo, ocurrió poco después del lanzamiento de los ETF de spot Bitcoin.

Algunos expertos sostienen que, a pesar de que los ETF de spot de Bitcoin tienen perspectivas alcistas a largo plazo, podrían generar un "evento de venta de la noticia" a corto plazo. Jaime Baeza, fundador de AnB Investments, comentó:

"La aprobación [de los ETF de spot de Bitcoin] debería ser muy alcista a medio y largo plazo, pero a corto plazo está por verse. El mercado ya había descontado (casi) completamente la aprobación (lo que se está confirmando en parte por la falta de un super rally), y queda por ver si experimentaremos la típica acción del tipo 'compra el rumor, vende la noticia' a corto plazo".

image.png

De acuerdo con BeInCrypto, la transacción de la ballena no es un hecho aislado, sino que forma parte de una tendencia más amplia observada por Ki Young Ju, CEO de CryptoQuant.

Según Ju, las ballenas de Bitcoin están adoptando cada vez más un enfoque de riesgo cero, alejándose de los exchanges de derivados. Por ende, este comportamiento indica claramente una fase de desapalancamiento en el mercado de criptomonedas:

El cambio en el comportamiento de las ballenas y la reciente caída del IFP tienen importantes implicancias para los inversores. El cambio en el comportamiento de las ballenas y la reciente caída del IFP tienen importantes implicancias para los inversores.

Estos indican un momento de mayor vigilancia y la necesidad de reevaluar las estrategias de inversión ante la posibilidad de un precio máximo en el mercado de Bitcoin.

El problema de la SEC

Tal como informó Urgente24 en: Hackeo a la SEC y falsa aprobación del ETF de bitcoin

A la espera de la aprobación del ETF de bitcoin, un nuevo hackeo a la cuenta de X (ex Twitter) de la SEC (Securities and Exchange Commission) pone más volatilidad en el mercado. Al respecto, el mensaje hackeado que arrojó la entidad aseguraba que el ETF ya estaba aprobado (cuando no lo está), precisamente diciendo esto:

image.png

Luego, la cuenta fue recuperada y la entidad precisó: "La cuenta @SECGov X se vio comprometida y se publicó una publicación no autorizada. La SEC no ha aprobado la cotización ni la comercialización de productos negociados en bolsa de bitcoins al contado."

image.png

Más contenido en Urgente24

Encogidos: Cosquín Rock, el único festival internacional

Thalía cautivó las redes con su sorpresiva y rejuvenecida imagen

Ataques en Mar Rojo: Tesla paraliza su única gigafábrica de Europa

Estas personas deben dejar de tomar café, según médico