Alquileres en jaque: Airbnb ahora ataca en Mar del Plata

PODEMOS HABLAR DE LA LOCURA QUE ESTÁN PIDIENDO LOS HOTELES Y AIRBNB PARA LAS FIESTAS EN MAR DEL PLATA??? O sea todo bien pero 150 USD o más x noche no les parece muy sobrevalorado??? (Hablamos de cosas lindas no berretadas con olor a humedad).

Amo MDP pero no flasheen chiqis