Alerta por AFIP en Airbnb: Por qué conviene el monotributo

Se debe ingresar a la web de AFIP. Luego ingresar a la opción "Registro de Locaciones de Inmuebles – RELI – Contribuyente", y completar los datos personales. Por último se debe adjuntar la copia del contrato.

Si no se inscribe un alquiler en Airbnb la AFIP retiene IVA e Impuesto a las Ganancias. Por lo que es conveniente entrar al Monotributo.

image.png Continúa la polémica por el fenómeno Airbnb.

Es decir, que si uno alquila su propiedad a través de plataformas digitales, como Airbnb, sin estar inscripto en los impuestos nacionales y provinciales, la AFIP retendrá IVA e Impuesto a las Ganancias.

Si bien hace algunos años atrás no se pagaban impuestos por alquilar tu propiedad por Airbnb en Argentina, desde 2017, la AFIP comenzó a retener un 28% de los pagos que hace Airbnb a los dueños. A no ser que uno este dado de alta en monotributo, que se encuentran exentos.

Los responsables inscriptos pagan impuestos de alrededor del 6%. Los no inscriptos de hasta 28%.

Además, otro dato no menor para no olvidar y tener en cuenta, es que no hay un respaldo legal en Argentina contra usurpaciones por los alquileres si no se firma un contrato de alquiler temporario. La plataforma Airbnb no suele ser tan exigente con los requisitos a la hora de alquilar una propiedad por lo que cabe tener cuidado con las posibles consecuencias.

Más contenido en Urgente24:

Polémica en Mar del Plata por posible circuito del TC2000

Escapada de finde: 4 destinos cerca de Buenos Aires

Airbnb: Cuántos dólares gana una persona que alquila su casa

Maravillas del lenguaje: 20 palabras intraducibles

Atención: Nuevo requisito para viajar a destino del exterior