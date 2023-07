AFIP: Qué pasa si tenés dólares y no los declarás

Ahora, qué sucede si tenemos dólares guardados y no están declarados, ¿puede haber sanciones y multas? Precisamente La AFIP tiene la facultad de tomar medidas en caso de evasión fiscal, por lo que es probable que considere estos casos y proceda al respecto.

AFIP intima a trabajadores que tengan ingresos no declarados

Límite permitido de tenencia de dólares sin declarar en Argentina

No hay un límite específico para la tenencia de dólares sin declarar. Sin embargo, al ingresar o retirar del país más de u$s10.000 o su equivalente en otra moneda, se debe realizar una declaración especial en Aduana mediante el formulario OM 2249A.

Es importante tener en cuenta que esta declaración solo se aplica cuando se ingresa o retira del país más de u$s10.000 o su equivalente en otra moneda. Si la persona tiene menos de esta cantidad en el exterior, no está obligada a realizar esta declaración.

Por esto, aunque no haya un límite específico para la tenencia de dólares sin declarar, es importante cumplir con las obligaciones fiscales y declarar todos los ingresos y bienes. Esto incluye la tenencia de dólares en el exterior, independientemente del monto.

¿Qué pasa si la AFIP descubre que tengo dólares no declarados?

Si la AFIP detecta una cuenta bancaria no declarada en el exterior, la ley la faculta a acudir a la figura del "incremento patrimonial no justificado" y realizar una determinación de oficio sobre base presunta. Esto significa que si tenés dólares no declarados y la AFIP se entera, podrían tomar medidas para determinar si se han evadido impuestos.

Por lo tanto, es importante cumplir con las obligaciones fiscales y declarar todos los ingresos y bienes, incluyendo los dólares en el exterior.

No usar Paypal: La mejor app para cobrar en dólares y sin comisión

Si la AFIP detecta una cuenta bancaria no declarada en el exterior, podría iniciar un proceso de investigación para determinar si se ha evadido impuestos. Durante este proceso, la AFIP podría solicitar información adicional y realizar auditorías para verificar la información proporcionada.

¿Por qué los ciudadanos argentinos están obligados a declarar la tenencia de dólares?

Los ciudadanos argentinos están obligados a declarar la tenencia de dólares para cumplir con las obligaciones fiscales. Por otro lado, en efecto, el incumplimiento del Régimen Penal Cambiario es un delito y, como tal, los imputados serán sometidos al mismo tratamiento legal que alguien procesado por un delito contra la propiedad, como robo o hurto.

