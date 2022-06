El índice S&P 500 Value está superando al índice S&P 500 Growth, que incluye empresas como Tesla Inc., Nvidia Corp. y Meta Platforms Inc. —en 17 puntos porcentuales, su margen más amplio desde 2000. Mientras tanto, más de US$ 48 mil millones han dejado fondos que rastrean acciones de crecimiento, según el proveedor de datos EPFR, mientras que los inversores han invertido más de US$ 13 mil millones en fondos que rastrean acciones de valor.

image.png

“Es realmente un cambio en el régimen del mercado”, dijo Chris Covington, director de inversiones de AJO Vista.

Sería difícil para mí creer que tendrían el rendimiento superior extremo de crecimiento que vieron en los últimos cinco años Sería difícil para mí creer que tendrían el rendimiento superior extremo de crecimiento que vieron en los últimos cinco años

Para muchos inversionistas, las apuestas en contra de la tecnología y la agitación de meses en el mercado hacen eco de la burbuja de las puntocom de 2000, cuando el frenesí en torno a las empresas que luego quebraron causó pérdidas a los inversionistas grandes y pequeños. Luego, el atractivo de la innovación tecnológica combinado con las bajas tasas de interés estimuló una carrera hacia las acciones de Internet. Cuando estalló la burbuja, el Nasdaq Composite cayó casi un 80% entre marzo de 2000 y octubre de 2002.

Este año, las acciones tecnológicas individuales han registrado algunas de sus caídas más pronunciadas, con cientos de miles de millones de dólares en valor de mercado evaporándose, a veces en cuestión de horas. A finales de mayo, Snap Inc. las acciones perdieron un 43% en una sola sesión , su mayor caída porcentual en un día y una pérdida de aproximadamente US$ 16 mil millones en valor de mercado. Una vez que las apuestas de alto vuelo como la empresa fintech Affirm Holdings y Coinbase Global han perdido más de la mitad de sus valores en 2022.

image.png

Las empresas más grandes de la industria no se han salvado. Acciones de las populares acciones de FAANG: la empresa matriz de Facebook, Meta Platforms, Amazon.com , Apple , Netflix y la matriz de Google, Alphabet —todos han sufrido caídas porcentuales de dos dígitos este año que son más pronunciadas que las del S&P 500.

Después del duro comienzo del año, muchos inversores están especulando qué área del mercado será la próxima en caer. Ben Inker, codirector de asignación de activos en Boston money manager GMO, decía:

Cuando las burbujas estallan, no solo tienden a caer al valor justo, sino que tienden a ir al otro lado Cuando las burbujas estallan, no solo tienden a caer al valor justo, sino que tienden a ir al otro lado

El Sr. Inker, que ha estado apostando contra las acciones de crecimiento con valoraciones extendidas durante más de un año, dijo que la prima adicional a la que cotizan las acciones de crecimiento en relación con las acciones de valor está por encima de los niveles históricos.

Incluso después de la venta masiva, las acciones tecnológicas aún representan casi un récord del 27% del amplio S&P 500, rondando los niveles más altos desde la burbuja de las puntocom, escribieron los estrategas de Bank of America el 27 de mayo. La firma advirtió que era demasiado pronto. para comprar la caída en muchas de las acciones.

Por supuesto, algunos inversores señalan diferencias importantes entre la era actual y la caída de las puntocom. Aunque las valoraciones de las acciones tecnológicas se dispararon en los últimos años, no se han acercado a los niveles observados en marzo de 2000, cuando los múltiplos adelantados del S&P 500 tocaron 26,2. En su punto máximo en septiembre de 2020, la relación precio/ganancias a plazo, basada en las expectativas de ganancias para el próximo año, alcanzó 24,08, según FactSet.

Los rendimientos del Tesoro, por su parte, han subido en los últimos meses , pero se mantienen muy por debajo de los niveles históricos. Hoy, el rendimiento del Tesoro a 10 años ronda el 3%. En 2000, era aproximadamente el 5%.

Sin duda, todavía es temprano en el ciclo de aumento de tasas de la Fed. Los inversores esperan que el banco central siga aumentando las tasas de interés este año. Eso significa que es probable que los rendimientos sigan aumentando, lo que podría ejercer más presión sobre las acciones tecnológicas y de crecimiento. El aumento de los rendimientos hace que los flujos de caja futuros de las empresas sean menos atractivos.

