4,25% + 3,75%: paritaria CAME / UDECA / CAC y Empleados de Comercio

La inflación no ha cesado y por eso continúa la indexación de la mayoría de los precios de la economía. Obviamente, los salarios. La Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la Unión de Entidades Comerciales Argentinas (UDECA) y Empleados de Comercio acordaron un aumento no remunerativo de 8% a abonarse en 2 tramos no acumulativos.