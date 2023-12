2023: Aerolíneas Argentinas dice que lo dio vuelta y ganaría

Aerolineas-Argentinas-avion Aerolíneas Argentinas anunció una ganancia de 32 millones de dólares.

En años sucesivos desde 2019, Aerolíneas Argentinas fue reduciendo su déficit. Desde entonces, los reportes anuales arrojaron pérdidas por US$ 667 millones en 2019, US$ 654 millones en 2020, US$ 439 en 2021 y US$ 246 en 2022.

Con 84 aviones completamente operativos, Aerolíneas Argentinas cerrará el 2023 como el año con más pasajeros transportados. Serían más de 14 millones de personas y con una proyección aún mayor de cara al 2024.

Cabe destacar que las operaciones de Aerolíneas Argentinas a nivel local se han visto fuertemente beneficiadas por las condiciones de mercado muchas veces empujadas por el propio Estado. De hecho, en el octavo país más extenso del mundo prestan servicio de cabotaje la línea aérea de bandera y otras dos compañías privadas, lo que arroja una oferta muy reducida, al igual que las condiciones de competencia.

