PSG: Otra vez, durísimas críticas contra Neymar Jr

En esa línea, fue que el periodista francés, Daniel Riolo, se despachó ante el futbolista.

Neymar ya casi no se entrena, llega en un estado lamentable, al límite de estar alcoholizado. Es así, Neymar está en un espíritu de revancha contra el PSG, hay una ruptura total con los estamentos del club y del vestuario, afirmó en el programa ‘After Foot’ de la mencionada emisora Neymar ya casi no se entrena, llega en un estado lamentable, al límite de estar alcoholizado. Es así, Neymar está en un espíritu de revancha contra el PSG, hay una ruptura total con los estamentos del club y del vestuario, afirmó en el programa ‘After Foot’ de la mencionada emisora

"A la afición del PSG le importan una mierda las payasadas de Neymar. Que se vaya, está arruinando al club. A los seguidores del PSG no les importa que no le esté yendo bien, por su documental de Netflix y todo eso. Tienes que firmar su cheque y dejarlo ir. Está haciendo mucho daño dentro del club", concluyó Riola.

Para colmo, esta mañana (22/3), se conoció que Neymar Jr es el jugador que más cobra en el PSG y en la liga francesa, por delante de Lionel Messi y Kylian Mbappé.

"Es el jugador con la mayor ficha del fútbol francés, con 4,1 millones brutos de euros mensuales", según un informe conjunto de L'Equipe y la radio pública France Info, en el que el Paris Saint-Germain lidera ampliamente esta lista de los mayores salarios. Al atacante brasileño le siguen Lionel Messi (3,375 millones brutos al mes), y el francés Kylian Mbappé (2,220 millones), de acuerdo con las estimaciones de los dos medios mencionados.

Los 10 sueldos más altos de la Ligue 1 (en euros):

Neymar (PSG) 4.080.000,

Lionel Messi (PSG) 3.700.000,

Kylian Mbappe (PSG) 2.200.000,

Marquinhos (PSG) 1.200.000,

Marco Verratti (PSG) 1.200.000,

Achraf Hakimi (PSG) 1.080.000,

Keylor Navas (PSG) 1.000.000,

Angel Di María (PSG) 950.000,

Giorginio Wijnaldum (PSG) 916.000,

Giuanluigi Donnarumma (PSG) 916.000.

image.png Messi, Neymar y Mbappé, los tres fubolistas más caros de la Ligue 1.

Además, el pediodista le tiró 'palos' a los dos dirigentes más importantes del París, el presidente Nasser Al-Khelaïfi y Leonardo, director deportivo.

"El PSG ya no es un club. No hay hilo conductor más común. El entrenador ya no existe, el presidente no ha dicho ni una palabra. Después de tal desastre, debería haber apretado. Nada. Ni Leonardo ni Nasser Al-Khelaifi. Nada. Una derrota total", cerró Riolo.

