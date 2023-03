Kudelka Vs Martín Demichelis y filoso recuerdo de Gallardo

Otro de los puntos que elevó la temperatura fue el tanto anulado por el VAR que podía representar el empate 1-1 de Lanús. Demichelis, evitó entrar en controversias en ese punto y explicó: “Desde la posición que yo tengo, es difícil decir algo con certeza porque estaba lejos de ese arco y se demoró muchísimo con el VAR, pero se tomaron el tiempo para revisarlo. Jamás me van a escuchar, para bien o para mal, hablar de una decisión arbitral”.

Con dos derrotas en seis presentaciones, River se había colocado en lo más alto de la Liga Profesional con 12 unidades. Sin embargo, todavía está lejos de su mejor versión, pero el DT millonario no le escapa a esa cuestión: “Había que mostrar una reacción y la mostramos. Nos llevamos los tres puntos y desde lo anímico fue importante. No es que no lo veo (por el rendimiento del equipo), yo quiero jugar a otra cosa, quiero terminar como en el primer tiempo, que durante seis minutos hicimos posesiones larguísimas en la que ellos no nos llegaban ni a la pelota ni en la presión. Eso en vez de 10 minutos lo tenemos que hacer 60, después 70, 80 y 90. Cuando lleguemos a vamos a ser un gran equipo, pero hoy había que estar ordenados y defender. Creo que en gran parte lo hicimos”.

KUDELKAVSMARTINDEMICHELISYFILOSORECUERDODEGALLARDOFOTO3.jpg Frank Darío Kudelka y Martín Demichelis mantuvieron un fuerte cruce tras la victoria de River frente a Lanús y lanzó una filoso recuerdo de Marcelo Gallardo.

El resultado final por 2-0 ni siquiera fue desahogado en el tiempo adicional extra largo, en un partido que River transitó al límite. Se trató de una victoria conseguida desde la trinchera, luchada siempre, jugada esporádicamente y discutida a viva voz. Con un final tumultuoso, exaltado, y proyectiles que caían desde la platea. Con Lanús sintiéndose perjudicado por Darío Herrera, que aplicó su criterio personal para sancionar off-side en una acción que era el empate del local. El árbitro debió esperar varios minutos en el campo antes de meterse en el vestuario. Lo hizo protegido por los escudos de la policía para repeler lo que le arrojaban desde la tribuna. Fútbol argentino en su versión más visceral y descontrolada.

Gana, pierde, vuelve a triunfar. El nivel futbolístico de River oscila entre lo discreto y lo deficiente. Sigue sin quedar claro a dónde va el equipo, cuál es su estilo.

Con estos tres puntos, River subió a los primeros puestos, pero no escala como equipo. Martín Demichelis no termina de ajustar todas las teclas ni acierta en la elección de todas las piezas. Uno de los pocos que se habían salvado del incendio ante Arsenal fue Lucas Beltrán, que frente a Lanús fue suplente para darle lugar a un Salomón Rondón –refuerzo aconsejado por Demichelis– que está en otra sintonía, todavía no desembarcó en el fútbol argentino.

KUDELKAVSMARTINDEMICHELISYFILOSORECUERDODEGALLARDOFOTO4.jpg Frank Darío Kudelka y Martín Demichelis mantuvieron un fuerte cruce tras la victoria de River frente a Lanús y lanzó una filoso recuerdo de Marcelo Gallardo.

Beltrán entró por el venezolano a los 21’ del segundo tiempo, se metió enseguida en un desarrollo caliente y marcó el 2-0. Si al puesto hay que ganárselo por méritos, los del cordobés son superiores a los de Rondón.

No fue una derrota cualquiera la sufrida por River a manos de Arsenal. Lo llevó a replanteos, a revisar lo que se viene haciendo. A un profundo viaje interior, en definitiva. Una introspección de la que se puede sacar conclusiones. La primera: el equipo no puede quedar tan alargado y partido, no debe exponerse a una desprotección que cuesta cara. Todo esto fue motivo de largas charlas en la semana entre Demichelis, el resto de su cuerpo técnico y el plantel, que se juramentó sacar adelante como fuera el examen en Lanús.

"DEMICHELIS NO ACTUÓ ACORDE A SU LUGAR DE PRIVILEGIO": Frank KUDELKA IMPERDIBLE en #ESPNF90

Más noticias de Urgente24

Histórica ola de calor: ¿Se suspenden las clases?

Viva Air: Anuncian medida para pasajeros con próximos vuelos

Pausa de la TV tradicional: Baby Etchecopar y Santiago Cúneo

ANSES ahora te expone con tus datos personales en vidriera

El avión de "hielo" que Argentina quiere comprar